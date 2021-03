El primer ministro galo, dispuesto a dar ejemplo con la vacuna de AstraZeneca. EFE/EPA/HORCAJUELO

París, 16 mar (EFE).- El primer ministro francés, Jean Castex, mostró este martes su esperanza de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) levante las dudas que pesan sobre la vacuna de AstraZeneca y dijo estar dispuesto a inyectársela para dar ejemplo.

"Hasta ahora me decía que me vacunaría cuando fuera mi turno, sin atajos (...) Ante esta situación me planteo vacunarme (con la vacuna de AstraZenaca) rápidamente, para mostrar a nuestros conciudadanos que la vacuna es nuestra puerta de salida", aseguró el jefe de Gobierno a la televisión BFMTV.

Francia suspendió de forma preventiva las inyecciones de esta vacuna a la espera de la decisión de la EMA, ante la aparición de trombosis en algunos pacientes en Europa.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicó ante los diputados que todo indica que AstraZeneca es eficaz y que no tiene mayores efectos secundarios que las otras vacunas, aunque también esperará la decisión de las autoridades europeas.

Castex señaló que la situación de la pandemia "sigue siendo difícil" en todo el territorio a causa de las nuevas cepas, sobre todo la británica, que representa ya, señaló, el 70 % de los casos y que es "más contagiosa y parece más peligrosa".

El jefe del Gobierno indicó que los datos son particularmente malos en la región de París, donde, señaló, un confinamiento de la población los fines de semana "está sobre la mesa".

Castex señaló que los datos que hoy hay en esa región son similares a los que llevaron al Gobierno a imponer esas medidas en el departamento Paso de Calais, al norte del país, y en el litoral de Niza, en la costa mediterránea.

El primer ministro indicó que tendrán que evaluar la forma de adoptar ese confinamiento en la región de París, que aglutina a 12 millones de personas, con una alta densidad y mucha movilidad.

"Veremos el perímetro geográfico que vamos a adoptar. Pero me parece que ha llegado el momento de adoptar decisiones en la región de París", señaló Castex, que mañana participará en un Consejo de Defensa para analizar la situación.

El jefe de Gobierno dejó entrever que si se adopta el confinamiento no irá acompañado de un cierre de escuelas.

Castex mostró su preocupación por los problemas de entregas de vacunas por parte de los laboratorios y pidió una mayor presión a las farmacéuticas.

"Los plazos de entrega no están siendo respetados y Europa tiene que mostrar los colmillos. Ir hasta la justicia, llegar al final, pero, sobre todo, hacer que se respeten las entregas. Es un pulso", aseguró.

El primer ministro mantuvo el objetivo de que a mediados del mes próximo 10 millones de franceses se hayan vacunado, aunque condicionó ese plazo a que pueda utilizarse la vacuna de AstraZeneca.

Francia ha vacunado por ahora a casi 5,3 millones de personas. Desde principios de año, Francia registra unos 20.000 contagios diarios y unos 300 muertos por esta enfermedad.

En las últimas 24 horas, el número de fallecidos fue de 314 en hospitales, con lo que sumados otros 91 en residencias desde el pasado viernes, se totalizan 91.170 muertos.

El número de contagios total supera los 4,1 millones.