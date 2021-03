El presidente tunecino llega a Libia para reactivar las relaciones bilaterales

Tripoli. EFE/EPA/PRESIDENCY OF TUNISIA HANDOUT

Túnez, 17 mar (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, llegó este miércoles a Trípoli para reunirse con el nuevo jefe del gobierno de transición libio, Abdelhamid Dbeibah, en la que es la primera visita de un jefe de Estado tunecino desde 2012 y que tiene por objetivo reactivar las relaciones económicas.

El mandatario, acompañado de una delegación de alto rango, fue recibido en el aeropuerto de la capital por el recién nombrado presidente del Consejo de Gobierno, Mohamad al Manfi, aunque no se conocen todavía los detalles de su agenda.

Una visita que "se inscribe en apoyo de Túnez al proceso democrático en Libia, uniendo puentes de comunicación y consolidando el liderazgo de los dos países", declaró Presidencia en un comunicado.

El pasado 15 de marzo Dbeibah juró su cargo en una sesión celebrada en la ciudad occidental de Tobruk, un mes después de su designación, a través de un proceso político auspiciado por las Naciones Unidas y cuya tarea será unificar las instituciones y conducir el país hasta las elecciones legislativas previstas el próximo 24 de diciembre.

Pese a las sospechas de soborno que se cernían sobre la elección del primer ministro y la polémica sobre la asignación de varias carteras, 132 de los 134 diputados reunidos en la ciudad costera de Sirte respaldaron su gabinete- incompleto a falta de la controvertida cartera de Defensa- sobre el que penden indicios de corrupción.

Al Dbeibah, un multimillonario al que se considera próximo a Rusia, tuvo el martes que dirigirse a la Cámara para defender su gabinete de las reservas de los legisladores, que criticaban el obscurantismo de algunos de los ministerios, los criterios de selección, la honorabilidad de algunos candidatos y su decisión de no respetar la cuota femenina ordenada por el Foro de Diálogo Político para Libia (FDPL), un organismo no electo creado "ad hoc" por la ONU en octubre.

La decisión del Parlamento estaba en duda desde que se filtrara parte de un informe del Panel de Expertos de la ONU en el que se denuncia que la candidatura liderada por Al Menfi, y en la que se incluía Al Dbeibah, habría comprado votos durante las sesiones del FDPL en Túnez y Suiza.

El domingo, un grupo de 42 diputados proclives al presidente del Parlamento y líder de la candidatura derrotada habían respaldado un documento en el que pedían aplazar la sesión hasta el próximo 15 de marzo, fecha en la que se publicará el informe del Panel de Expertos.

Una decisión a la que se opuso la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL), que alentó a los diputados a hacer un ejercicio de responsabilidad y patriotismo, a arrinconar las suspicacias y a dar el plácet para no dilatar el calendario de la transición.