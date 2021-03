El mundo del golf celebra la vuelta a casa de Tiger Woods con nuevo contrato

La jornada de buenas noticias para Woods comenzaba con el anuncio que regresaba a los vídeojuegos, esta vez con la serie "PGA Tour 2K play". EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EE.UU.), 16 mar (EFE).- El legendario Tiger Woods se erigió este martes en el gran protagonista del mundo del golf, y no fue por haber logrado un triunfo deportivo espectacular sino por su vuelta a casa tras superar un grave accidente de tráfico y hacerlo además con la firma de un nuevo contrato de vídeojuegos.

La jornada de buenas noticias para Woods comenzaba con el anuncio que regresaba a los vídeojuegos, esta vez con la serie "PGA Tour 2K play".

Woods firmó una asociación a largo plazo con la compañía detrás de la serie de videojuegos "PGA Tour 2K", devolviendo al ganador de 15 torneos de los Mayores a una industria que una vez dominó con "EA Sports".

El acuerdo fue anunciado este martes, casi un mes después de que Woods sufriera lesiones en las piernas que pusieron en peligro su carrera cuando chocó una camioneta en una carretera empinada en los suburbios de Los Ángeles.

Ahora, es posible que Woods nunca regrese al PGA Tour, donde sus 82 victorias están empatadas con Sam Snead en la mayor parte de todos los tiempos, pero su nombre y semejanza se usarán exclusivamente en la franquicia "PGA Tour 2K".

Woods no estaba entre los jugadores incluidos en el juego 2K del año pasado, y no está claro si lo agregarán o si su nombre o imagen se usará solo en la portada.

Un comunicado de prensa de "2K" solo decía que Woods sería director ejecutivo y consultor.

Woods se asoció con "EA Sports" durante 15 años, y la serie "Tiger Woods PGA Tour" se encuentra entre los vídeojuegos deportivos más exitosos de la historia.

El legendario golfista estadounidense y EA Sports se separaron en el 2013, cuatro años después de que las noticias de los asuntos extramatrimoniales de Woods empañaran su imagen pública.

Horas más tarde llegaría la otra gran noticia con Woods de protagonista al confirmarse su salida del hospital, donde había sido ingresado días después de haber sufrido el accidente, para regresar a su casa del Sur de la Florida y seguir con todo el proceso de rehabilitación.

Fue el propio Woods, quien dijo que había regresado a su casa, donde iba a trabajar en la recuperación del accidente automovilístico que sufrió el pasado 23 de febrero, en California.

Woods, de 45 años, a través de un comunicado dado a conocer en Twitter, informó de que estaba muy "agradecido" por el gran apoyo y aliento que había recibido durante las últimas semanas.

"Gracias a todos los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal del Centro Médico Harbor-UCLA y del Centro Médico Cedars-Sinai", destacó Woods en el comunicado. "Todos ustedes me han cuidado tan bien, que no puedo agradecerles lo suficiente lo que han hecho por mi".

Woods insistió que ahora su objetivo no era otro que estar con su familia y trabajar más duro que nunca de cara a fortalecerse cada día más.

El accidente llegó en el peor momento para el 15 veces campeón de un torneo Mayor, dado que no había jugado un torneo oficial desde que empató en el puesto 38 en el Masters de Augusta del pasado noviembre.

Además, se estaba recuperando de un procedimiento de espalda a que había sido sometido el pasado 23 de diciembre, el quinto de su carrera, y esperaba aumentar las actividades cuando fue a Riviera Country Club para realizar sus deberes de anfitrión en el Genesis Invitational, el fin de semana del 20 al 21 del pasado febrero.

Durante ese viaje, Woods también estaba programado completar otros dos días de actividades como parte de un acuerdo de patrocinio, y a uno de ellos se dirigía a primeras horas de la mañana cuando ocurrió el accidente.

El automóvil en el que Woods viajaba solo, un modelo SUV, chocó contra una acera y se volcó. Woods tuvo que ser sacado del automóvil, según alguna versión inconsciente, y soportó horas de cirugía por lo que un médico describió como "importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha".

Como parte de la declaración de ese día publicada en la cuenta de Twitter de Woods, el Dr. Anish Mahajan del Centro Médico Harbor-UCLA informó que Woods tenía múltiples "fracturas abiertas" en la parte inferior de la pierna derecha y que le colocaron una varilla en la tibia. y tornillos y alfileres insertados en su pie y tobillo durante una cirugía de emergencia.

Más tarde esa misma semana, Woods fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai, de Los Angeles, y su equipo no había emitido declaraciones oficiales antes del martes desde el pasado 28 de febrero.

Mientras todo el mundo del PGA Tour, incluidos los jugadores, le dieron su apoyo al vestirse de rojo y negro, como lo suele hacer Woods cuando compite, en los torneos que se han disputado desde que ocurrió el accidente.

También algunos, como los estadounidenses Bryson DeChambeau y Justin Thomas, ganadores de los últimos dos torneos disputados del PGA Tour, el Arnold Palmer y The Players, respectivamente, confirmaron que habían estado en comunicación telefónica con Woods, al igual que el norirlandés Rory McIlroy, al que tiene de vecino.