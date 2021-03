El chileno Erwin Feuchtmann (Ademar) considera "frustrante" no estar en Tokio

COP008COP111. HERNING (DINAMARCA), 17/01/2019.- El jugador de la selección chilena de balonmano Erwin Feuchtmann celebra un tanto durante el partido disputado ante Arabia Saudí correspondiente al Mundial Masculino de Balonmano 2019, en Herning (Dinamarca), hoy, 17 de enero de 2019. EFE/ Henning Bagger PROHIBIDO SU USO EN DINAMARCA

León, 17 mar (EFE).- El lateral internacional chileno del Abanca Ademar, Erwin Feuchtmann, considera "frustrante" no haber logrado la clasificación en el Preolímpico de Montenegro para Tokio 2021, después de perder en los tres encuentros del torneo frente a Corea del Sur (36-35), Noruega (38-23) y Brasil (26-24).

"Duele mucho no lograr el objetivo que perseguíamos, sobre todo por verlo tan cerca, cuando en el descanso se ganaba a Brasil por seis goles (11-17) que daban la clasificación, pero no supimos aguantar en la segunda mitad", comentó a Efe el jugador ademarista.

Para Feuchtmann, que en esta convocatoria tan solo estuvo acompañado por su hermano Emil, central del BM Benidorm, ante la lesión del otro miembro de la saga, Harald, que sufrió un accidente de motocicleta, el principal error estuvo "en el primer partido ante los coreanos donde el equipo entró muy descentrado y además se chocó con el acierto del guardameta rival que hizo hasta 25 paradas".

El hecho de caer ante los asiáticos obligaba al combinado dirigido por el navarro Mateo Garralda a tener que vencer a los brasileños por un margen de 4 goles "cuando se podría haber jugado de diferente forma, también con sus posibles nervios".

A pesar de la decepción por el fallido intento de estar en los primeros Juegos Olímpicos, el jugador del Abanca Ademar volvió a ser el máximo goleador de su selección, manteniendo la línea del pasado mundial de Egipto, donde se situó en el tercer lugar de realizadores del torneo.

Feuchtmann reconoce que la selección chilena podría haber dado "un paso adelante histórico" caso de lograr estar en Tokio, lo que hubiera permitido un salto cualitativo en este deporte en su país "porque es difícil ver en estos momentos un recambio para los jugadores que estamos actualmente y se necesitaba generar ilusión para los jóvenes".

Sobre su futuro, sin querer desvelar su destino, el lateral ademarista confirmó a Efe el acuerdo con otro equipo de cara a la próxima temporada, donde seguirá jugando en una liga europea.