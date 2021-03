EEUU.- Trump considera que el Tribunal Supremo de EEUU debería estar "avergonzado" por no revertir la victoria de Biden

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha señalado que el Tribunal Supremo debería estar "avergonzado" por no revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones, subrayando que el rechazo a las demandas presentadas por el magnate en este sentido mostraron la carencia del "coraje" necesario para hacerlo.



"Nuestros tribunales y el Tribunal Supremo no tuvieron el valor de anular resultados que deberían haber sido anulados porque estamos hablando de cantidades (de votos) decisivas, cientos de miles e incluso millones", ha señalado el expresidente. "El Tribunal Supremo no se pronunció sobre los hechos (...) debería avergonzarse de sí mismo", ha remachado.



En una entrevista en Fox News, recogida por 'The Hill', Trump ha reiterado sus aseveraciones sobre el presunto fraude electoral en los comicios del 3 de noviembre y ha hecho hincapié en que se las "robaron" porque los estados estadounidenses permitieron un mayor acceso a la votación por correo, en el marco de la pandemia de COVID-19.



Varios tribunales rechazaron las demandas presentadas por Trump para tumbar los resultados electorales en varios estados, mientras que su propio Departamento de Justicia rechazó la idea de un fraude generalizado en las elecciones.