EE.UU. busca tantear a China en la primera reunión de la era Biden

Washington, 17 mar (EFE).- La Casa Blanca buscará tantear a China en la primera reunión de la era Joe Biden que mantendrá con Pekín, que tendrá lugar este jueves en Alaska y a la que Estados Unidos llega con bajas expectativas.

Un funcionario estadounidense, que informó sobre la reunión a periodistas bajo condición de anonimato, dijo que el Gobierno de Biden no ve el encuentro con China "como la continuación o el inicio de un diálogo", sino simplemente como una toma de contacto.

En la reunión, Washington tanteará a China y será "muy claro" al mostrar su posición en temas como Hong Kong, Xinjiang, Taiwán o la estrategia de "coerción económica" de Pekín.

Las dos partes, en principio, no presentarán una declaración conjunta al término del encuentro.

Por el lado estadounidense participarán el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan; mientras que del chino asistirán el responsable del Partido Comunista de China (PCCh) para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, y el jefe de la diplomacia del gigante asiático, Wang Yi.

Con el objetivo final de lograr un cambio en el "comportamiento" de China, Blinken y Sullivan también dejarán claro a Pekín que el discurso de Washington será el mismo en público que en privado y que no encontrarán fisuras en el Gobierno de Biden, quien ocupa la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero.

"Los juegos que China ha jugado en el pasado para dividirnos o tratar de dividirnos simplemente aquí no van a funcionar, detalló el funcionario.

Washington destacó asimismo que esta reunión llega después del viaje conjunto de Blinken y el jefe del Pentágono, Loyd Austin, a Corea del Sur y Japón; y de la cumbre virtual de Biden con los líderes del "Quad": Australia, India y Japón.

Las relaciones entre China y Estados Unidos se deterioraron de forma dramática durante la presidencia de Donald Trump, aunque la nueva Casa Blanca ha dejado claro que hay muchos escollos por superar en los lazos con Pekín.

Las colisiones bilaterales en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico fueron constantes bajo el mandato de Trump (2017-2021), y aunque Biden ha prometido otro enfoque, su Gobierno no parece tener prisa por poner fin del todo a la guerra comercial con Pekín.

SANCIONES POR HONG KONG

La reunión de Alaska tendrá lugar apenas 48 horas después de que Blinken identificase a 24 funcionarios chinos en su último informe sobre la situación en Hong Kong.

El informe asegura que la Asamblea Nacional Popular (ANP) de China "socavó" el sistema electoral de Hong Kong con la reforma aprobada la semana pasada.

Dicho documento identifica a 24 funcionarios, algunos de ellos con sanciones previas, a los que se responsabiliza de rebajar la autonomía de Hong Kong.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió de que "las instituciones financieras extranjeras que a sabiendas realizan transacciones importantes con las personas que figuran en el informe de hoy están ahora sujetas a sanciones"