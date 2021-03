EEUU.- Biden dará su primera rueda de prensa como presidente de Estados Unidos el próximo 25 de marzo

11/03/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso a la nación. POLITICA ALEX WONG



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará su primera rueda de prensa desde que ocupa el cargo el próximo jueves 25 de marzo desde la Casa Blanca, según ha anunciado la portavoz, Jen Psaki.



Biden responderá a las preguntas de los periodistas más tarde de lo que sus antedecedores lo han hecho tradicionalmente, algo que ha sido fuente de críticas, según recogen medios estadounidenses. Según los datos ofrecidos por CNN, los anteriores presidentes han ofrecido una rueda de prensa en solitario en los primeros 33 días, mientras que Biden ha esperado más.



No obstante, y a pesar de las críticas por este retraso en la comunicación directa entre periodistas y presidente, Biden retomó a su llegada al poder la tradición de ofrecer una rueda de prensa diaria donde Psaki responde a las preguntas de los medios de comunicación.



A pesar de que el presidente ha estado respondiendo a preguntas de los periodistas en otras instancias, y la Casa Blanca ha defendido su decisión de esperar, todavía no se ha celebrado una sesión en la Casa Blanca.



Psaki apoyaba esta decisión a principios de este mes durante una conferencia de prensa asegurando que "este presidente llegó durante una crisis histórica, una pandemia como la que el país no había visto en décadas y una recesión económica que dejó a decenas de millones de personas sin trabajo, así que creo que el pueblo estadounidense ciertamente entendería si su enfoque y su energía y su atención han estado en asegurarnos de que obtengamos suficientes vacunas para todos los estadounidenses".