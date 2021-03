Ecuador.- La Fiscalía de Ecuador registra el Ministerio de Salud por posibles irregularidades en el plan de vacunación

07/02/2021 Tres mujeres acuden a votar en Murcia para los comicios en Ecuador ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA JAVI CARRIÓN



La Fiscalía General de Ecuador ha allanado este miércoles la sede del Ministerio de Salud en busca de información sobre posibles irregularidades en el plan de vacunación contra el coronavirus, en entredicho desde que llegaron las primeras dosis, propiciando hace unas semanas la dimisión del anterior titular de la cartera, Juan Carlos Zevallos.



"En el operativo se recaba información sobre el plan de vacunación y la lista de beneficiarios de las fases 0 y 1, debido a que, en tres ocasiones, la lista ha sido remitida a la Fiscalía de manera incompleta, sin nombres de las personas que han sido vacunadas y son de conocimiento público", detalla la Fiscalía.



Por el momento, Ecuador se halla en la fase 1 del calendario, en la cual han de ser vacunados personal sanitario, adultos mayores, docentes y quienes se desempeñan en los sectores estratégicos. En el anterior paso recibieron las dosis los trabajadores sanitarios en primera línea contra la pandemia y las personas que residen en los centros de mayores.



Sin embargo este plan ha sido ampliamente cuestionado puesto que no solo Ecuador no ha recibido todavía vacunas suficientes para cumplir los plazos, sino que existen evidencias de que muchas personas ajenas a estos grupos de riesgo habrían recibido ya la vacuna, como muchos funcionarios y jueces.



La polémica se desató hace un mes después de que se filtraran en redes sociales imágenes de una importante figura del mundo del fútbol ecuatoriano y un periodista vacunándose, lo que desató sospechas sobre la posibilidad de que estuviera en marcha un nuevo operativo de "vacunaciones VIP" como los que hubo en Argentina y Perú, y que también costaron el puesto a sus respectivos ministros de Salud.



Zevallos, que tras dimitir se trasladó a Estados Unidos, compareció vía telemática a principios de semana para dar parte de su versión sobre estos hechos. En esta ocasión, la Fiscalía ha detallado que el registro en la sede del Ministerio forma parte de las diligencias que se están llevando a cabo contra el exministro.



A su vez, el ente publico ha señalado que "las personas que fueron vacunadas en fases que no les correspondían" deberán acudir a la Fiscalía cuando se les solicite a dar su versión "con el fin de continuar estableciendo responsabilidades dentro del caso".



Hasta el momento, el país ha contabilizado 302.854 casos acumulados y 16.259 fallecidos a causa de la enfermedad.