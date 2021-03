Desconecta.- Día del Padre: Por qué se celebra el 19 de marzo en España y tradiciones del mundo

MADRID, 16 (EDIZIONES)



El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en España por su coincidencia con la festividad de San José. Será festivo en un total de siete comunidades autónomas en 2021: la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra.



DISTINTOS PAÍSES, DISTINTAS FECHAS



Son muchas las naciones de tradición católica que mantienen el 19 de marzo como el Día del Padre por San José, como España, Italia o Portugal. También abundan ejemplos de las que no: en Brasil, Sao Joachim, también Día del Padre, es el segundo domingo de agosto, y Alemania, país que según la región también tiene una fuerte tradición católica, reserva la celebración para el Día de la Ascensión.



Otra fecha popular es el tercer domingo de junio, siguiendo la tradición estadounidense. ¿Por qué el tercer domingo de junio? Por una campaña llevada a cabo a principios del siglo XX por una mujer llamada Sonora Dodd en favor de un día para honrar a los padres. La intención de Dodd era celebrar el Día del Padre el cinco de junio, cumpleaños de su padre, un veterano de guerra viudo que había criado él sólo a seis hijos, pero las autoridades locales no pudieron situar la fecha antes del tercer domingo del mes. Si bien la fiesta fue ganando popularidad poco a poco a través de las décadas, no sería hasta 1972 que no tendría reconocimiento legal de manera nacional.



¿QUÉ TRADICIONES HAY?



Las fechas en las que se celebra el Día del Padre son tan variadas como las tradiciones asociadas al mismo. En Alemania el Día del Padre se sitúa en el de la Ascensión, aunque la celebración ha ido perdiendo toda la simbología asociada al cristianismo a lo largo de los siglos. De rezar en ese día por una buena cosecha en la Edad Media, se pasó a repartir premios a aquellos hombres del pueblo que hubieran tenido más hijos y se ha acabado convirtiendo en una excusa para reunirse y beber al aire libre, trasportando la cerveza en carritos de madera.



En Rusia se celebra el 23 de febrero y no es el Día del Padre en sí, sino 'el Día del Defensor de la Patria'. Tiene su origen en la formación del Ejército Rojo en 1918 y conserva como objetivo oficial honrar a los veteranos rusos, aunque se ha ido ampliando hasta convertirse en la práctica en una suerte de contrapartida al 8M. En ese día, las mujeres dan pequeños regalos a sus padres (pero también a novios, amigos o compañeros de trabajo).



Sorprendiendo a nadie, detrás de la popularización de los Días del Padre de varios países está el deseo de aumentar las ventas. Buen ejemplo de ello es Noruega, donde la celebración se trasladó del tercer domingo de junio al segundo de noviembre por motivos puramente comerciales, para potenciar las compras antes de la época navideña. Actualmente, el Día del Padre se celebra en el segundo domingo de noviembre en Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia y Estonia.