Cvirus.- La OMS recomienda seguir administrando la vacuna de AstraZeneca porque los beneficios "superan a los riesgos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido este miércoles un comunicado en el que recomienda seguir administrando la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca porque los beneficios que aporta "superan a los riesgos".



El organismo de Naciones Unidas se ha pronunciado así después de que algunos países europeos, incluida España, hayan suspendido temporalmente la inoculación de esta vacuna tras detectarse casos de trombos graves en personas que la habían recibido. De hecho, en España se está investigando una muerte de una mujer de 43 años de edad en Marbella (Málaga), por ictus isquémico con transformación hemorrágica, que recibió la vacuna a principios de este mes.



"La vacunación contra el Covid-19 no reducirá las enfermedades o muertes por otras causas. Se sabe que los eventos tromboembólicos ocurren con frecuencia y, de hecho, el tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial", ha señalado la OMS.



En este sentido, ha asegurado que es habitual que en las campañas de vacunación los países señalen posibles eventos adversos después de la vacunación, lo que "no necesariamente significa" que los eventos estén relacionados con la vacunación en sí, aunque "es una buena práctica investigarlos". Además, la OMS ha recordado que la notificación de los eventos adversos también muestra que el sistema de vigilancia funciona y que existen controles efectivos.



No obstante, y tras recordar que está en contacto regular con la Agencia Europea de Medicamentos y los reguladores de todo el mundo para obtener la información más reciente sobre la seguridad de esta vacuna, su Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas sigue evaluando cuidadosamente los últimos datos de seguridad disponibles para la vacuna AstraZeneca.