Coronavirus.- Filipinas prohíbe la entrada al país de extranjeros durante un mes ante el aumento de los casos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Filipinas han anunciado que los viajeros extranjeros no podrán entrar al país a partir del sábado, medida que estará en pie durante un mes y que ha sido aplicada ante el nuevo repunte de los casos de coronavirus en el país asiático.



La comisión 'ad hoc' contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, ha señalado que la restricción de viajes estará en vigor entre el 20 de marzo y el 19 de abril y ha agregado que sólo podrán entrar al país los filipinos que trabajen en el extranjero.



Así, el número de filipinos que podrán entrar cada día al país ha sido igualmente limitado a 1.500. La Oficina de Aeronáutica Civil ha confirmado esta limitación a las entradas, según ha recogido el diario 'The Philippine Star'.



El memorando con el anuncio cita "un aumento significativo" de los contagios desde principios de año "probablemente atribuible a un aumento de los contagios debido a incumplimientos de los estándares sanitarios mínimos, especialmente durante las reuniones, el aumento de la movilidad, los retrasos en la detección y aislamiento de los pacientes y la llegada de nuevas variantes".



Las autoridades filipinas han confirmado hasta la fecha 631.320 casos de coronavirus, con 12.848 fallecidos y 560.736 personas recuperadas de la COVID-19. Durante las últimas 24 horas se han confirmado 4.437 contagios y once decesos.