Colombia.- El Gobierno sienta las bases para la aplicación de la cadena perpetua contra asesinos y violadores de menores

12/03/2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA EFRAIN HERRERA / PRESIDENCIA COLOMBIA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, ha presentado la normativa por la que se regirá la aplicación de la cadena perpetua contra asesinos y violadores de menores en el país, una medida que ha sido aprobada por el Parlamento y que supone la reforma del artículo 34 de la Constitución.



El Ejecutivo, que tenía un plazo de un año para presentar las bases, ha indicado que entre los puntos más importante se encuentra la imposibilidad de revisar la pena de tal forma que los condenados puedan salir de prisión pasados 25 años.



La medida se ha convertido en una de las grandes banderas del Gobierno de Duque, que presentó el proyecto para reformar el Código Penal en 2020 ante el Parlamento. Ahora las autoridades quieren acelerar el proceso para lograr su aplicación lo antes posible.



Por ello, el Gobierno ha presentado ahora un proyecto de ley que establece los "estándares" para aplicar la cadena perpetua en Colombia en estos casos. Según el texto presentado, al que ha tenido acceso el diario 'El Espectador', si se registran "reformas en la conducta" se cambiará la pena por una de hasta 50 y 60 años de prisión, lo que es ya de por sí una especie de cadena perpetua.



El proyecto deja además constancia de los varios artículos del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, entre otros textos, que deben ser modificados para habilitar la medida. Entre los cambios se deja constancia de que la pena máxima en el país será de 60 años, "salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringidas contemple como pena la prisión perpetua revisable".



En un sentido, el sistema de cuartos, usado para definir la gravedad de la pena, no podrá ser aplicado en los delitos que están contemplados en la cadena perpetua. Asimismo, se establece que los beneficios de la libertad condicional no podrán ser solicitados por los reos condenados por este tipo de delitos.



El proyecto también establece que la cadena perpetua solo puede ser aplicada a los autores "con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta" de este tipo de delitos. En dado caso de que no haya consumación (tentativa) o se sea cómplice, se mantendrán las penas que actualmente contempla el Código Penal colombiano.



Duque, que ha señalado que la aprobación de la cadena perpetua para este tipo de crímenes es un "paso muy importante que se ha dado en Colombia", ha insistido en que las autoridades tienen que ser "muy claras" para "perseguir a estos bandidos, a estos delincuentes".