Cocca confía en que el juego del Atlas pese ante el líder Cruz Azul

El entrenador Diego Cocca de Atlas anima a sus jugadores durante el partido ante Santos, correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga del Fútbol Mexicano. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 17 mar (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas, dijo este miércoles que confía en que el buen momento de su equipo en el torneo Clausura para sacar ventaja, este sábado, del partido contra el líder Cruz Azul.

"Somos un equipo de intensidad, que tiene la intención de recuperar la pelota y no dejar jugar al rival, de recuperar alto y atacar directo, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego sabiendo que Cruz Azul va a imponer el suyo", señaló.

Atlas suma ocho partidos sin derrota, con tres victorias consecutivas, que lo mantienen en el sexto lugar de la clasificación con 18 puntos de 33 posibles.

Cocca aceptó que el conjunto Azul ha mostrado una continuidad e intensidad de juego desde el torneo pasado, a diferencia del Atlas que inició el Clausura 2021 con dificultades en la parte ofensiva que venía arrastrando desde hace meses.

"La realidad del Cruz Azul es distinta a la del Atlas, hoy por hoy es el equipo de más regularidad, el que mejor juega, pero después viene el proyecto nuestro de seguir evolucionando y tratar de imponer nuestras condiciones en el lugar que nos toque y el rival que nos toque", señaló.

El técnico aseguró que espera que su equipo se mantenga "fino y suelto" para encontrar los espacios dónde atacar a la defensa rival.

Cocca, quien llegó al Atlas en agosto del 2020, afirmó estar tranquilo por el avance de su equipo que ha sabido mantener una forma de juego pese a las críticas.

"Vinimos a construir un equipo, una identidad y eso no se logra de la noche a la mañana, seguro que íbamos a tener altibajos estábamos preparados para eso, arrancamos perdiendo pero convencidos de que estábamos en el camino correcto", indicó.

Destacó que los "zorros" han mantenido "la actitud, la presión y la intensidad" y aceptó que le hace falta mejorar la efectividad.

"A la hora de generar situaciones de gol erramos muchos goles, tenemos muchas situaciones que no podemos convertir y la efectividad en este fútbol es fundamental", concluyó.