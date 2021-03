Ciencia.-Astronautas en viaje a Marte pueden malinterpretar emociones vitales

17/03/2021 Foto de larga exposición de la centrífuga utilizada para simular la microgravedad en los sujetos de investigación. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DLR



Vivir casi 2 meses en ingravidez simulada tiene un efecto negativo modesto pero generalizado sobre el rendimiento cognitivo que puede no ser contrarrestado por períodos cortos de gravedad artificial.



Según un experimento con voluntarios que pasaron ese tiempo en una cama, publicado en Frontiers in Physiology, si bien la velocidad cognitiva en la mayoría de las pruebas inicialmente disminuyó, y luego se mantuvo sin cambios con el tiempo en microgravedad simulada, la velocidad del reconocimiento de emociones continuó empeorando.



En las pruebas, los participantes de la investigación tenían más probabilidades de identificar las expresiones faciales enojadas y menos probablemente si se trataba de expresiones felices o neutrales.



"Los astronautas en misiones espaciales largas, al igual que nuestros participantes en la investigación, pasarán períodos prolongados en microgravedad, confinados a un espacio pequeño con pocos otros astronautas", explica Mathias Basner, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.



"La capacidad de los astronautas para 'leer' correctamente las expresiones emocionales de los demás será de suma importancia para el trabajo en equipo eficaz y el éxito de la misión. Nuestros hallazgos sugieren que su capacidad para hacer esto puede verse afectada con el tiempo".



EN LA CAMA CON LA CABEZA INCLINADA



Estudios anteriores han demostrado que la microgravedad causa cambios estructurales en el cerebro, pero no se comprende completamente cómo esto se traduce en cambios en el comportamiento. El reposo en cama con la cabeza hacia abajo en un ligero ángulo de 6 grados es la forma estándar de simular los efectos de la microgravedad en la Tierra. Los participantes de esta investigación se mantuvieron en esa posición durante casi 2 meses, y este es uno de los primeros estudios que aplica estrictamente la posición de la cabeza inclinada.



"Los participantes completaron regularmente 10 pruebas cognitivas relevantes para los vuelos espaciales que fueron diseñadas específicamente para los astronautas, como la orientación espacial, la memoria, la toma de riesgos y el reconocimiento de emociones", explica Basner.



"El objetivo principal era averiguar si la gravedad artificial durante 30 minutos cada día, ya sea de forma continua o en seis episodios de 5 minutos, podría prevenir las consecuencias negativas causadas por la disminución de la movilidad y el movimiento de los fluidos corporales hacia la cabeza que son inherentes a la microgravedad experimentada. en vuelo espacial".



Las contramedidas de gravedad artificial consistieron en hacer girar a los participantes en una centrífuga. Colocados como un brazo en un reloj con la cabeza en el medio, los participantes giraban a una velocidad de 1 revolución alrededor del "reloj" cada 2 segundos.



"Hay 2 formas de producir gravedad en los vuelos espaciales: rotar toda la nave espacial o estación, lo cual es caro, o simplemente rotar al astronauta. La centrífuga podría ser autoamplificada, lo que se duplica como una oportunidad para hacer ejercicio", dice Alexander Stahn, estudio coautor y profesor asistente de investigación en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. "Desafortunadamente, encontramos que las contramedidas de gravedad artificial en nuestro estudio no tuvieron los beneficios deseados. Actualmente estamos realizando análisis adicionales utilizando imágenes cerebrales funcionales para identificar la base neuronal de los efectos observados en el presente estudio".



En el futuro, el equipo planea probar contramedidas de gravedad artificial de mayor duración y variar el grado de aislamiento social.



"No podemos decir si los efectos observados en la prueba de reconocimiento de emociones fueron inducidos por microgravedad simulada o por el confinamiento y aislamiento inherentes al estudio, con dormitorios separados y contacto esporádico con el equipo de estudio. Los estudios futuros deberán desentrañar estos efectos".



Los esfuerzos de investigación actuales y planificados buscan mitigar las posibles disminuciones en la cohesión social, incluidas las tareas que buscan la resolución de problemas en equipo y la prestación de apoyo psicológico a las tripulaciones en condiciones de retrasos en la comunicación.