Chile.- Propuestas transgresoras de Granada, Chile, Madrid o Extremadura en el Festival NU-Cabaret

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)



Sevilla acoge hasta el 27 de marzo la cuarta edición del NU-CA, festival internacional dedicado al género del Nu-Cabaret, movimiento de vanguardia en el que se superan todos los clichés tradicionales del cabaret para apostar por creaciones de autor, marcadas por su tono transgresor, atrevido y valiente.



Impulsado y dirigido por la polifacética artista Roma Calderón, el NU-CA tiene, como novedad en 2021, un nuevo carácter nómada que se estrena trasladando su sede de este año desde Madrid, que acogió sus tres ediciones anteriores en el Teatro Fernando Fernán Gómez, a Sevilla, donde contará con el Teatro Platea Odéon La Imperdible como anfitrión, tal como detalla la organización en un comunicado.



"Con este nuevo espíritu nómada queremos incidir en el carácter rebelde del cabaret. El cabaret es transgresión, así que en estos tiempos donde viajar es casi imposible, nosotros cogemos las maletas y ponemos rumbo a nuevos destinos", afirma su directora, quien, además, apostilla que, aunque es madrileña, "Sevilla es mi otra mitad, así que estaba deseando que se dieran las condiciones óptimas para poder presentar el festival en una ciudad que estoy segura que lo acogerá con los brazos abiertos".



Tras un primer fin de semana que tuvo una gran acogida por parte del público sevillano, llega el turno el sábado 20 de marzo, a las 19,30 horas, del dúo Scud Hero + Roma Calderón (Extremadura/ Madrid), con 'Neón en el firmamento', concierto teatralizado con música electrónica, interpretado por el músico Javier Escudero y la propia Roma en el que relatarán en primera persona experiencias muy dispares de esta nueva y contradictoria era Covid.



Por otra parte, el festival anuncia un cambio de programación de última hora para el domingo 21 de marzo, a las 19,30 horas, la compañía malagueña La Líquida será sustituida por Virginia Rodrigo (Madrid) que presentará su trabajo 'La Intrusa'. La original puesta en escena de la artista madrileña, entre lo musical y teatral, da lugar a un espectáculo creado a partir de textos y monólogos con el humor y la música como hilo conductor. Así, la música urbana, electrónica y pop se entremezclan en un show enérgico, con letras mordaces y mensajes provocadores. Una propuesta personal en la que la polifacética artista muestra un particular universo a través de su voz, la guitarra y percusiones.



Los días 26 y 27 de marzo cerrarán la programación de esta cuarta edición Me llamo Sebastián-@mellamosebi (Chile), cantante y artista plástico que ha abanderado en su país el movimiento Lgtbi y que presenta la tragicomedia 'Mira lo que fui y en lo que me convertí'; y David Bastidas & Black Dreams Box (Granada), que presentarán una divertida comedia sobre la transformación.



"La programación de esta cuarta edición del NU-CA lo consolida como un referente internacional del género", destaca, subrayando "propuestas de corte muy diverso pero que tienen en común una conexión profunda y directa con la realidad actual, una valentía y sinceridad absolutas en la forma de tratar los temas que se abordan y un deseo de conectar con el espectador y darle una cálida acogida a sus mundos particulares". Además, pone en valor las propuestas vanguardistas en su estética y en su discurso. "Cada artista, desde su lado más canalla, nos mostrará la parte más delicada de su alma, dando permiso al espectador para que se convierta en un auténtico voyeur. Una inyección de energía gamberra y saludable , para estos momentos tan surrealistas", afirma Calderón.



El NU-CA cuenta en su cuarta edición con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y con la colaboración del Teatro Platea Odeón La Imperdible y el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla. La información completa del festival puede consultarse en 'www.nu-ca.romacalderon.com' y las entradas están ya a la venta en la plataforma 'on line' 'Entradium.com'. Todos los espectáculos son a las 19,30 horas.