Burling: "Todo el equipo está orgulloso de haber ganado la Copa en 'casa'"

Redacción deportes,17 mar (EFE).- El neozelandés Peter Burling, patrón del New Zealand ha calificado como "absolutamente increíble" la victoria de su equipo sobre el Luna Rossa italiano, por 7-3 en la final de la Copa América de vela.

Muy emocionado, ha señalado: "Hacer algo así en las aguas de nuestro país es algo de lo que todo nuestro equipo está increíblemente orgulloso y absolutamente impresionado por ser capaces de lograr lo que hemos hecho como grupo para ganar otra Copa América".

Burling también agradeció a toda Nueva Zelanda por la manera en que apoyaron a su tripulación durante la campaña. "Hemos tenido mensajes de todos, desde la Primera Ministra, Jacinda Ardern, hasta los niños de las escuelas secundarias, así como de cualquier persona que se te ocurra pensar".

El legendario Grant Dalton, jefe del equipo neozelandés reconoció: "Burling y el resto de la tripulación mantuvieron su serenidad bajo la presión del punto de partido de hoy y ante la expectativa de toda una nación pendiente de ellos. Realizaron una carrera magnífica, pero para ser justos los diseñadores les dieron un barco particularmente rápido".

"Ha sido una campaña difícil, pero el éxito mayor ha sido la fuerza del equipo y sólo soy un engranaje en esa rueda". No creo que se podría pensar en un ambiente mucho más especial que este con más de un par de miles de barcos todos los días y el Village absolutamente lleno ... personas por todas partes", ha añadido.

Sobre el rival ha dicho: "Fueron auténticos guerreros y nos tomaron por sorpresa. Así que nos costó llegar a la cima, pero pueden estar increíblemente orgullosos. Ha sido el mejor equipo que ha tenido Italia en la Copa".

En cuanto al Luna Rossa, el co-patrón Jimmy Spithill, dos veces ganador de la Copa América, al cruzar la línea de meta en la regata de hoy, le dijo a su tripulación que se preparara para virar y que pudieran dar vueltas y felicitar al Equipo de Nueva Zelanda.

"Obviamente tenemos que ir a tomar una cerveza con los 'kiwis' y realmente tenemos que respetar a esos tipos. Desarrollaron un equipo fantástico y son merecidamente campeones. Solo me queda felicitarles y quiero hacer una mención a los equipos de tierra de los dos equipo por haber hecho tanto para mantener a sus equipos en marcha y ser competitivos en el agua", destacó.

El jefe del equipo Luna Rossa, Max Sirena, ha avanzado que el conjunto estará en la próxima edición. "Creo que el señor Bertelli quiere seguir adelante. Es importante entender el futuro de la Copa. Pero por lo que sé, él quiere volver. Estoy deseando ver a Luna Rossa de nuevo en el agua pronto".

Miles de aficionados los esperaban en el 'Village' de la Copa, totalmente desbordado por los aficionados, y en el frente marítimo del puerto de Auckland en una explosión de júbilo irrefrenable. Lo que se ha sabido es que el tradicional desfile que el equipo hace en sus victorias por la céntrica Queen's Strett de Auckland no se celebrará en esta ocasión por petición del equipo en memoria de los 26 fallecidos por COVID en el país.