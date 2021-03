Bukele reafirma que la inseguridad es una de las causas de la migración salvadoreña

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Wilfredo Lara/Archivo

San Salvador, 16 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirmó este martes que la inseguridad es una de las principales razonas que provocan la migración de salvadoreños hacia diferentes destinos, mayormente hacia Estados Unidos.

"Las principales razones de la migración son la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. La migración solo disminuirá si resolvemos esas dos cosas", dijo el mandatario en una entrevista a la cadena Fox News.

Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, integrada por unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a quienes se les atribuyen la mayoría de homicidios que se registran.

También a estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.

De acuerdo con Bukele, "la gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse".

"Si en El Salvador les damos más oportunidades y trabajo, la gente no tendrá que irse", reiteró.

Señaló que "aún no hemos hecho un cambio de 180 grados en el país", "pero si tú ves las cifras de hace dos años para atrás, definitivamente ves que la inmigración ha disminuido notablemente".

"Para un país es inmoral y no es productivo expulsar a su población trabajadora y talentosa", agregó.

El Salvador cerró 2020 con 1.322 homicidios, aproximadamente un 45 % menos que los que se registraron en el 2019, según lo recientemente la Presidencia.

La fuente, que retoma las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 hubo 1.322 homicidios en el territorio nacional, con un promedio de 3,67 muertes diarias.

Por otra parte, la cifra de salvadoreños deportados durante el primer semestre de 2020, principalmente desde Estados Unidos y México, bajó aproximadamente un 59 % en comparación con el mismo período de 2019.

De acuerdo con las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), adscrita al Ministerio de Seguridad, entre enero y junio del año pasado, última fecha de actualización de datos, fueron deportados al menos 7.460 personas, frente a las 18.180 computadas en el primer semestre de 2019.

De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración, entre las razones que motivan la migración irregular en el país centroamericano se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.