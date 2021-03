Así ha sido la hoguera de los chicos

18/03/2021 TONY, DE 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 17 (CHANCE)



Ahora el turno para los chicos, quienes también han tenido una hoguera de lo más movidita, el primero en entrar ha sido Rubén, quien ha intentado tener algo con Rubén y le ha confesado que Lara le echa mucho de menos. El concursante le ha agradecido que haya sido sincero, ya que podía haber mentido para confundirle. Además, el tentador se ha atrevido a decirle que ella no es feliz en su relación...



Hugo ha reconocido que sabe que Lara no es feliz, pero se ha alegrado que su novia se lo esté pasando bien en el concurso. Lo que más nos ha llamado la atención es que el concursante ha reconocido que no sabe si quiere más a su cabra, que a su pareja, algo que ha descolocado a toda la audiencia del programa cuando habíamos olvidado ya la lucha que ha habido en capítulos anteriores entre Diego y Lola por el perro que tienen en común.



El segundo en entrar ha sido Tony, muy educado daba las buenas noches a todos los concursantes, pero no tardaba en sacar su carácter prepotente cuando se enfrentaba a Raúl por Claudia. '¿Le vas a regalar alguna cosa más a Claudia?' ha sido la primera pregunta que ha tenido que responde, a lo que ha dicho que 'Sí, y no cosas materiales'.



Raúl también le ha preguntado si Claudia le echa de menos y Tony ha confesado que 'No', algo que todos los espectadores saben que es mentira porque aunque tenga complicidad con él, sabemos que la concursante ha hablado mucho de su pareja. 'En ello estamos' confesaba el soltero cuando el novio de Claudia le preguntaba si se habían dado algún beso, algo que no le ha sentado nada bien, pero que ha sabido torear.



El tercero, Isaac, el más esperado de la noche... y el que más intriga nos ha causado porque justo el capítulo ha acabado ahí. Tendremos que esperar a mañana para saber qué ocurrió en la hoguera entre Jesús e Isaac.