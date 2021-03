07/03/2020 Antonio David, sin dar crédito, califica de "historia de España" la reaparición mediática de Rocío Carrasco. MADRID, 17 (CHANCE) "Rocío, contar la verdad para seguir viva" es el título de la serie documental con la que Rocío Carrasco da un paso al frente, toma la palabra y habla, por primera vez, de lo que ha vivido en sus carnes en los últimos 25 años. Una fecha que coincide con su boda con Antonio David Flores que, junto con la hija de la expareja, Rocío Flores, promete convertirse en el gran damnificado con el nuevo programa de Mediaset. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Rocío, contar la verdad para seguir viva" es el título de la serie documental con la que Rocío Carrasco da un paso al frente, toma la palabra y habla, por primera vez, de lo que ha vivido en sus carnes en los últimos 25 años. Una fecha que coincide con su boda con Antonio David Flores que, junto con la hija de la expareja, Rocío Flores, promete convertirse en el gran damnificado con el nuevo programa de Mediaset.



Presente este martes en el plató de Sálvame cuando se anunció el bombazo y se pudo ver el trailer de la serie documental, en el que se ve como un jovencísimo Antonio David niega a Ortega Cano que haya maltratado a Rociíto, el colaborador se quedaba completamente en shock con la inesperada reaparición mediática de su exmujer.



Sin poder ocultar su sorpresa y su rabia, el exyerno de Rocío Jurado veía atónito como la que fue su mujer se sentaba en un plató y se mostraba con un simple "preparados, listos, ya", dispuesta a comenzar a hablar y confesar, de una vez por todas, el calvario que ha vivido en los últimos años.



Horas después de haber terminado "Sálvame", Antonio David continuaba en shock y, sin dar crédito, no dudaba en calificar la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco ya no como historia de la televisión sino como "historia de España".



Muy serio, y sin poder ocultar su preocupación, el colaborador confesaba que "todavía no" había podido hablar ni con sus hijos Rocío y David ni tampoco con su mujer, Olga Moreno, que en el momento más complicado para Antonio David se embarca en la aventura de "Supervivientes" y pronto viajará a Honduras.