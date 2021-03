Ana Obregón confiesa que echará de menos a su hijo en su cumpleaños

10/06/2020 Ana Obregón, en una imagen de archivo, ha publicado una desgarradora carta con motivo del 1 de noviembre, día de Todos los Santos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Ana Obregón mañana cumple 66 años y lo cierto es que no nos podemos imaginar lo que va a ser para ella vivir el primer cumpleaños sin Aless Lequio. Como bien sabemos, madre e hijo tenían una relación especial, de amistad más que familiar, eran uña y carne. La actriz ha utilizado sus redes sociales para expresar públicamente la carencia que va a tener en el día de mañana cuando sople las velas sin la presencia de su hijo.



Ha colgado un storie en el que confiesa: "Mañana te echaré insoportablemente de menos. Aless for ever". Y lo cierto es que era algo que ya podíamos imaginar porque la actriz lleva meses luchando contra esa ausencia y adaptándose a la vida que tiene desde aquel triste 13 de mayo.



Ana Obregón encontraba una motivación en la fundación que ha creado con el nombre de su hijo para luchar contra el cáncer y apoyar su investigación. No hay nada mejor que levantarse cada mañana sabiendo que está luchando por continuar con el legado de su hijo y ayudar así a todas las personas que están padeciendo esta enfermedad.



Mañana, como decíamos, Ana Obregón cumple 66 años y lo hará siendo un ejemplo de fortaleza para muchas personas que han perdido en los últimos meses a un ser querido. Una fotografía en la que vemos el sentimiento tan fuerte que tiene la actriz por su hijo y desde aquí le mandamos mucho ánimo para estos días en los que sabemos que se va a reconfortar con el calor y el cariño de todos aquellos que no le han dejado sola en ningún momento.