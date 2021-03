AMP.- EEUU.- Japón y EEUU expresan su preocupación por las medidas "coercitivas" de China

Blinken y Austin se reúnen con Suga y sus homólogos japoneses reafirmando la importancia de su alianza



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Estados Unidos y Japón han destacado este martes su alianza como "la piedra angular de la paz, seguridad y prosperidad" en la región del Indo-Pacífico y han mostrado su preocupación por las medidas "coercitivas" tomadas por China.



Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se han reunido este martes con sus homólogos japoneses, Toshimitsu Motegui y Nobuo Kishiy, así como con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga.



En la cita con el primer ministro se ha subrayado la colaboración entre los gobiernos y abordado "prioridades mundiales" como el fortalecimiento de la democracia, el tratamiento de la amenaza nuclear de Corea del Norte, la pandemia, la seguridad sanitaria mundial o la crisis climática, entre otras cuestiones, según ha precisado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



También, los secretarios y sus homólogos japoneses han expresado su preocupación por las medidas "coercitivas" tomadas por China, especialmente en relación con la región del Indo-Pacífico.



En los encuentros, Estados Unidos ha reafirmado su "compromiso inquebrantable" con la defensa de Japón de acuerdo a su tratado de seguridad, que incluye las islas Senkaku, y ha reiterado su oposición a "cualquier intento unilateral de cambiar el status quo en el mar de China Oriental", según Price.



En una rueda de prensa, celebrada tras su primer encuentro en persona, que ha tenido lugar en Tokio, Motegi, por su parte, ha trasladado que los dos países han mostrado su preocupación por la nueva ley que permite a la Guardia Costera china utilizar armamento contra barcos extranjeros.



Los buques de guardacostas chinos suelen ser avistados cerca de las aguas en disputa del mar de China Meridional, que también es fuente de discrepancias diplomáticas entre Pekín y Tokio, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.



Las islas Senkaku, administradas por Japón, también se encuentran en el centro de una disputa con China y Taiwán. El ministro de Exteriores chino, por su parte, dijo a principios de marzo que la ley "no implica que se tenga como objetivo a un país en concreto".



"Estados Unidos y Japón siguen oponiéndose a cualquier acción unilateral que busque cambiar el status quo o socavar la Administración japonesa de estas islas", han dicho también al respecto sendos países.



Blinken, por su parte, ha matizado que "no es casualidad que se eligiera Japón como el lugar para el primer encuentro" a alto nivel de la Administración del presidente, Joe Biden, en el exterior.



"Desde hace más de cinco décadas nuestra alianza ha sido la piedra angular de nuestra paz, seguridad y prosperidad. No solo para nuestros dos países, sino para la región y, de hecho, para el mundo", ha manifestado.



En este sentido, se han mostrado "unidos" para defender sus "valores en común". "Creemos en la democracia, los Derechos Humanos, las leyes", ha manifestado Blinken, que ha afirmado que estos valores, no obstante, "se encuentran bajo amenaza".



"Estados Unidos y Japón han reconocido que el comportamiento de China, cuando es incompatible con el orden internacional existente, presenta desafíos políticos, económicos, militares y tecnológicos para la Alianza y la comunidad internacional", han insistido los gobiernos sobre su reunión en un comunicado, en el que han reiterado su compromiso para oponerse a la "coerción" y el "comportamiento desestabilizador" en la región.



En el encuentro, según el comunicado, Japón y Estados Unidos han compartido también "serias" preocupaciones respecto a la situación de los Derechos Humanos en Hong Kong y de los uigures en Xinjuang.



Igualmente, han abordado la "amenaza para la paz" del "arsenal" de Corea del Norte y han ahondado en su compromiso con la desnuclearización completa del mismo país, así como han instado a Pyongyang a cumplir con sus obligaciones.



ACCIONES EN CLIMA O CIBERSEGURIDAD



El Departamento de Estado ha subrayado en concreto las acciones tratadas por Blinken y Motegi en áreas de cambio climático, energía limpia, cadenas de suministro, ciberseguridad y la COVID-19.



En este sentido, ha apuntado a que Estados Unidos y Japón se comprometen a mejorar la cooperación en ambición climática y descarbonización y a discutir formas de expandir la adopción y el despliegue de tecnologías de energía limpia a socios regionales de una manera "asequible y eficaz" a través de una "estrecha coordinación" entre las agencias estadounidenses y japonesas y el sector privado.



Sobre seguridad cibernética, fortalecerán el actual Diálogo Cibernético Estados Unidos-Japón para redoblar los esfuerzos en la cooperación y el intercambio de información relacionada con las amenazas cibernéticas, entre otros.



Estados Unidos y Japón participarán bilateralmente a través de un diálogo interinstitucional sobre prioridades compartidas para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro en sectores de interés mutuo, ha apuntado también el Departamento de Estado, que, por último, ha destacado la cooperación de ambas naciones en la lucha contra la pandemia con la fabricación de vacunas y el apoyo de la inoculación para personas necesitadas de la región.