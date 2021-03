AMP.- EEUU.- Biden considera que Cuomo debería renunciar si la investigación confirma las acusaciones de acoso sexual

15/03/2021 El presidente de EEUU, Joe Biden, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS BARRY WILLIAMS/NEW YORK DAILY NE / ZUMA PRESS / CO



Biden les dice "no vengan a Estados Unidos" a los migrantes



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este martes que si la investigación confirma las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, este debería dimitir de su cargo.



En una entrevista que se emitirá en ABC News este miércoles, pero de la que la cadena ha publicado algunos adelantos, Biden ha respondido "sí" a una pregunta del periodista sobre si Cuomo debería renunciar como gobernador si la investigación confirma las declaraciones sobre los abusos.



Además, el presidente ha añadido que "probablemente también acabará siendo procesado".



Biden ha añadido que "se debe suponer que una mujer dice la verdad y no debe ser un chivo expiatorio y ser víctima por dar un paso adelante y denunciar", ya que esto "requiere de mucho coraje", informa CNN.



Por esto, las acusaciones "deben tomarse en serio y deben investigarse", algo que "ya está en marcha".



Estos comentarios suponen la crítica más dura que ha vertido el mandatario contra Cuomo desde que se destaparan los supuestos casos de acoso sexual, después de que el domingo pidiera esperar a los resultados de la investigación cuando se le cuestionó si el gobernador debía abandonar su cargo.



Una gran parte del Partido Demócrata, entre ellos altos cargos como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, o la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, han pedido a Cuomo que dimita.



Durante el fin de semana, una sexta mujer ha presentado acusaciones de abuso sexual contra el gobernado neoyorquino, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado.



Otras cinco mujeres, incluidas cuatro que trabajaron para él, han acusado a Cuomo de acoso sexual en las últimas semanas, generando una ola de indignación dentro también de su propio partido.



Cuomo, que se ha negado a dimitir desde que comenzaron a hacerse públicas las acusaciones sobre acoso sexual, también ha sido cuestionado por su gestión de la pandemia en el estado de Nueva York, con denuncias sobre cómo encubrió las muertes por coronavirus en los centros de mayores, y otras negligencias.



"NO VENGAN"



En esta misma entrevista, Biden ha pedido a los migrantes "no vengan" en el contexto de la crisis migratoria que afronta el país.



"Estamos en el proceso de prepararnos y ponernos a punto, no abandonéis vuestro pueblo, ciudad o comunidad", ha insistido el presidente.



Recientemente se ha incrementado el número de niños migrantes bajo custodia de Estados Unidos, siendo más de 4.000 los que están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.



También el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se ha referido al asunto este martes a través de un comunicado, donde ha detallado que "estamos en camino de encontrar más individuos en la frontera suroeste que en los últimos 20 años".



El presidente ha descartado visitar la frontera sur del país "por el momento" para hacer frente al "desafío" o al "gran problema", según la definición de la Casa Blanca, de la migración.