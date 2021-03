Allanan Ministerio de Salud en Ecuador por vacunación irregular contra la covid-19

En la imagen, el exministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, quien está siendo investigado por presunta vacunación irregular contra la covid-19. EFE/ J.J. Guillén/Archivo

Quito, 17 mar (EFE). La Fiscalía ecuatoriana allanó este miércoles las instalaciones del Ministerio de Salud como parte de la investigación que vincula al exministro Juan Carlos Zevallos en una presunta vacunación irregular contra la covid-19.

"Las versiones obtenidas en las últimas horas evidencian que se tiene un registro detallado de las personas vacunadas, lo que hace presumir que existe información que ha sido ocultada y que serviría para la investigación que lleva adelante la Fiscalía", informó el organismo por redes sociales.

El registro recabado por los agentes de seguridad evidencia a detalle el Plan de Vacunación lanzado en Ecuador para frenar la pandemia, que se ve salpicado de informaciones acerca de favoritismos para privilegiar a allegados, en el caso del exministro, a su propia madre.

Zevallos dejó el Ministerio a finales de febrero debido a todo tipo de críticas sobre el plan de vacunación, que avanzaba en el país a un ritmo mucho más lento del previsto y a otras por el que su madre hubiera sido vacunada en un centro geriátrico privado, lo cual técnicamente estaría dentro de lo previsto.

Pero desde entonces han surgido otras denuncias por vacunaciones de grupos privilegiados que han encendido las alarmas en el país, donde apenas 120.000 personas, de una población de 17 millones, han sido inmunizadas.

"En el operativo se recaba información sobre el plan de vacunación y la lista de beneficiarios de las fases 0 y 1, debido a que, por tres ocasiones, la lista ha sido remitida a Fiscalía incompleta, sin nombres de las personas que han sido vacunadas y son de conocimiento público", matizó el organismo fiscal.

La autoridad informó que "las pericias que se practicarán a los dispositivos y equipos incautados utilizarán técnicas de informática forense" y no interferirá en los procesos de vacunación de la entidad sanitaria.

Del mismo modo, las personas que constan dentro del caso, y quienes fueron vacunadas en las etapas que no les correspondían, tendrán que acudir a dar su versión de los hechos en el horario dictado por la Fiscalía.

El exministro, sustituido por Rodolfo Farfán, dejó Ecuador la madrugada del 27 de febrero para dirigirse a Estados Unidos, donde vivía antes de ser designado al iniciarse la pandemia, y ante el temor de que después no pudiera abandonar el país.

Poco antes de viajar, organizaciones como Acción Jurídica Popular habían pedido a las Fiscalía que prohibiera la salida del país al aun ministro.

Zevallos es investigado por presunto tráfico de influencias y delito contra la administración pública.

La Fiscalía también allanó este miércoles las instalaciones de la gerencia del hospital de Quito "Pablo Arturo Suárez", donde se incautaron "listas reservadas" de personas vacunadas en las fases 0 y 1, presuntamente fuera del Plan previsto.