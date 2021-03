Alejandra Rubio cree que ya era hora de que Rocío Carrasco contara su verdad

08/03/2021 Alejandra Rubio ha participado en una cena en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



El anuncio de la serie documental que, después de un trabajo de casi un año en secreto, va a protagonizar Rocío Carrasco en Telecinco, "Rocío, la verdad para seguir viva", ha supuesto un auténtico bombazo. Este martes Sálvame desvelaba el notición y el trailer del programa en el que, después de 25 años de silencio, la hija de "La más grande" da un paso al frente y toma la palabra para dar por fin su versión de los polémicos acontecimientos que ha vivido en los últimos años, de los que nunca se ha pronunciado públicamente.



Las reacciones no se han hecho esperar. Y si Antonio David Flores - que presumiblemente será uno de los grandes señalados en el programa - se quedaba completamete en shock al ver el trailer, Alejandra Rubio, apoya completamente la decisión de Rocío Carrasco de contar por fin la verdad de su vida.



Y es que la familia Campos, especialmente María Teresa y Terelu, son de las personas más cercanas a Rociíto y Alejandra, que quiere a la hija de Rocío Jurado como si fuese una especie de tía, no duda en confesar que la serie documental es algo que se tenía que haber hecho hace tiempo.



- CHANCE: Alejandra buenas noches, no sé si te has enterado, parece que Rocío Carrasco va a hablar, una serie documental después de 25 años callada, cuenta con todo tu apoyo.



- ALEJANDRA: Por supuesto, siempre lo ha tenido y ahora más que nunca.



- CH: Crees que será sincera y que contará



- ALEJANDRA: Por supuesto, ya era hora.



- CH: Como estará ella, hemos visto en unos avances que no podría reprimir las lágrimas.



- ALEJANDRA: Es un paso muy importante y creo que lo ha hecho en el momento oportuno. Ya era hora de que se supiera la verdad.



- CH: Se quita un peso de encima.



- ALEJANDRA: Si



- CH: Van a cambiar las opiniones conociendo su parte.



- ALEJANDRA: Mucho.



- CH: ¿Ella está tranquila?



- ALEJANDRA: Creo que sí, es una persona muy real, va a contar su experiencia, va a hablar después de tantos años y yo la apoyo muchísimo, espero que todo vaya genial y que la gente empiece a entender las cosas.



- CH: Contará con el apoyo de Fidel.



- ALEJANDRA: Hombre, claro que sí.



- CH: De Antonio David nos queda una imagen muy diferente.



- ALEJANDRA: Yo no opino de eso. Yo no sé nada.



- CH: Está tranquila por lo menos.



- ALEJANDRA: Todo genial, muchas gracias.