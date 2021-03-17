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Miércoles 17 de Marzo de 2021
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Agencias

ADVISORY BRITAIN-POLITICS/JOHNSON

Por
REUTERSMAR 17
16 de Marzo de 2021

Boris Johnson takes questions in parliament

Start: 17 Mar 2021 11:55 GMT

End: 17 Mar 2021 12:00 GMT

THIS LIVE HAS BEEN CANCELLED DUE TO SCHEDULING REASONS.

LONDON - British Prime Minister Boris Johnson takes questions in parliament.

SCHEDULE:

1200GMT Prime Minister’s Questions begins

Restrictions:

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DIGITAL: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

Source: PARLIAMENT TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ENGLISH

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Reuters