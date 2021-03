3-0: Tolima amarga la noche al Cali del uruguayo Alfredo Arias

El entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres. EFE/José Jácome/Archivo

Bogotá, 16 mar (EFE).- El uruguayo Alfredo Arias vivió este martes en la Copa Sudamericana una de sus peores noches como entrenador del Deportivo Cali al ser goleado 3-0 por el Deportes Tolima en el partido que puede costarle su salida en la primera fase.

El delantero Luis Miranda rompió la igualdad muy temprano, a los 9 minutos, al dejar sin opciones al guardameta uruguayo Guillermo de Amores.

No fue la noche del portero uruguayo porque dos minutos después de recibir el tanto cometió un penalti que, en el 12, de potente remate tradujo en gol el defensor Sergio Mosquera para el 2-0.

La puntilla la puso Jamilton Campaz, quien en un contragolpe y a pase de Juan Ríos puso el 3-0 al dejar sin opción a De Amores, que cargó con el peso de la derrota.

En el arranque del partido el que impuso las condiciones en el campo fue el Deportivo Cali que contó de entrada con el ariete Jhon Vásquez, que unido a Kevin Velasco y a Andrés Arroyo llevó el peligro a los predios defendidos por los Pijaos.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos y con las fallas de la defensa de los Azucareros, el Deportes Tolima volteó el partido con los goles de Miranda y Mosquera.

Además, poco a poco ganaron preponderancia Campaz, Miranda, José Ortiz y Andrey Estupiñán, que tejieron jugadas que pusieron en más aprietos a De Amores.

En el cierre del primer tiempo las cosas para el Deportivo Cali empeoraron porque perdió por expulsión al delantero Ángelo Valencia, lo que obligó al equipo a replegarse.

Para el segundo tiempo el técnico Arias envió al campo a Nicolás Torres, a Michael Torres y también al delantero uruguayo Gastón Rodríguez, pero no logró resultados positivos.

Mientras tanto el Deportes Tolima se dedicó a controlar el partido sin renunciar a buscar aumentar la ventaja, cometido que no pudo cumplir porque De Amores atajó remates que iban con sello de gol.

El último cuarto de hora el dominador fue el equipo Pijao que hizo cambios para refrescar la nómina y también para darle minutos a algunos de sus jugadores debido a que también atiende la liga en la que comparte con el Deportivo Cali el liderato.

El partido de vuelta se disputará el próximo 6 de abril en Cali. Mucho tendrá que hacer el equipo del uruguayo Arias para darle vuelta al marcador y avanzar a la siguiente fase de la Sudamericana.

- Ficha técnica:

3. Deportes Tolima: William Cuesta; John Narváez, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Anderson Angulo; Juan David Ríos, Carlos Sierra (m.39, William Parra), Jaminton Campaz (m.75, Juan Nieto), Luis Miranda, José Ortiz (m.78, Gustavo Ramírez) y Andrey Estupiñán.

Entrenador: Hernán Torres

0. Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Darwin Andrade, Jorge Arias, Hernán Menosse, Juan Angulo (m.58, Harold Gómez), Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Jhon Vásquez (m.52, Gastón Rodríguez), Andrés Arroyo (m.46, Nicolás Torres), Kevin Velasco (m.46, Michel Ramos), Ángelo Rodríguez.

Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 1-0, m.9: Luis Miranda. 2-0, m.12: Sergio Mosquera. 3-0, m.68: Jamilton Campaz.

Árbitro: Carlos Herrera expulsó a Ángelo Rodríguez y a Andrey Estupiñán. También amonestó a Andrés Arroyo, Juan Camilo Angulo, Andrés Balanta.

Incidencias: Partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana jugado sin público en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.