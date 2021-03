1-2. Plácida escala en Quito de Gremio, al que espera Independiente del Valle

Ricardo Viana (d) de Gremio celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Ayacucho FC y Gremio en el estadio en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Arcos

Redacción Deportes, 16 mar (EFE).- El Gremio de Porto Alegre, con un equipo lleno de suplentes, tuvo este martes una plácida escala en Quito al ganar por 1-2 con el Ayacucho y poner rumbo definitivo a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se verá las caras con el Independiente del Valle ecuatoriano.

Tras apabullar por 6-1 al equipo peruano en el partido de ida, y con medio equipo de vacaciones, el conjunto brasileño se tomó el encuentro de vuelta en el Estadio Atahualpa como un entrenamiento televisado, con la intensidad justa para que su rival no se le subiera a las barbas, y así cumplió el trámite.

Un gol del centrocampista uruguayo Leandro Sosa al borde del descanso prendió en el Ayacucho una llama muy tímida de esperanza que al minuto siguiente fue apagada sin piedad por Ferreira, el mejor de Gremio en la cancha, quien se cocinó él solo el gol del empate, y en los minutos finales Ricardinho consumó la remontada.

Ni ante la unidad B del equipo tricolor, el Ayacucho fue capaz de poner en demasiados apuros al Gremio, lo que reafirmó la diferencia cada vez más abismal entre el nivel de la liga brasileña y la peruana.

El tricampeón de la Libertadores se tomó el encuentro como un entrenamiento al mando de su segundo entrenador, Alexandre Mendes, pues su técnico, Renato Gaucho, también se quedó de vacaciones en Brasil junto a una docena de jugadores, la mayoría de ellos titulares fijos.

No resultó ser un exceso de confianza, pues a Ayacucho le costó mucho pisar el área rival y solo en la recta final de la primera parte, Sosa cazó un balón muerto en el área y lo envió a la red para animar a un equipo peruano que transmitía muy poca fe en lograr el 5-0 que necesitaba para remontar la eliminatoria.

Sin embargo, Ferreira cortó de raíz cualquier conato de esperan en los 'Zorros' de Ayacucho, pues al minuto siguiente se coló en el área desde la banda izquierda, recortó a Villamarín y luego a Delgado, y con su pie derecho cruzó el balón al lateral de la red.

Era la tercera vez que Ferreira probaba suerte, pues instantes antes había dispuestos de dos disparos repelidos por el arquero peruano Ítalo Espinoza.

Con los jugadores brasileños más preocupados en el segundo tiempo de contar los minutos que faltaban para que el árbitro pitase el final del partido e irse a las duchas, el Ayacucho estuvo cerca de ponerse de nuevo en ventaja con dos tiros libres de Ardiles y del defensa central Minzum Quina.

En los minutos finales hizo su debut internacional con la camiseta tricolor Léo Chú, la última gran promesa de Gremio, que no tuvo demasiado tiempo para lucirse, pero sí lo hizo Ricardinho, que anotó el gol del triunfo con un remate en el área pequeña.

Así la eliminatoria acabó con un resultado global de 8-2 en la primera participación de la historia de Ayacucho en la Copa Libertadores, donde se vio forzado a jugar lejos de Perú, debido a las restricciones de las autoridades peruanas para el ingreso de ciudadanos brasileños a territorio peruano por la covid-19.

- Ficha técnica:

1. Ayacucho: Ítalo Espinoza; Roberto Villamarín, Marcos Delgado, Minzum Quina, Joaquín Aguirre; Enmanuel Paucar, Robert Ardiles (m.88, Pedro Casique), Jesús Mendieta (m.88, José Parodi); Luis Carranza (m.67, Carlos Olascuaga), Janio Pósito y Leandro Sosa. Entrenador: Walter Fiori.

2. Gremio: Brenno; Vanderson, Ruan, Antonio Rodrigues, Bruno Cortez; Darlan (m.88, Jhonata Varela), Thaciano (m.63, Pedro Lucas), Lucas Araújo (m.63, Fernando Henrique); Guilherme Azevedo (m.78, Léo Chú), Ricardinho y Ferreira (m.88, Léo Pereira). Entrenador: Alexandre Mendes.

Goles: 1-0, m.40: Leandro Sosa. 1-1, m.41: Ferreira. 1-2, m.87: Ricardinho.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Paucar, Villamarín, Ruan, Mendieta y Henrique.

Incidencias: partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Atahualpa, de Quito, sin público por las restricciones de la pandemia de la covid-19.