Turquía/UE.-Turquía pide a la UE no repetir errores y actuar de forma "honesta" para lograr una mejora de las relaciones

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha pedido este martes a la Unión Europea que no repita los errores cometidos en el pasado y actúe de forma "honesta" para lograr una mejora de las relaciones bilaterales.



En una rueda de prensa conjunta con su homólogo eslovaco, Ivan Korcok, ha insistido nuevamente en la importancia de no subestimar el papel estratégico de Turquía en la región, según informaciones del diario 'Hurriyet'.



"No se puede permitir errores del pasado. La UE no logró ofrecer suficiente apoyo a Turquía tras el intento de golpe del 15 de julio (de 2016)", ha manifestado. Así, ha lamentado que la UE dijera entender la importancia estratégica de Turquía pero "la dejara sola para seguir la política provocadora de Grecia".



Tal y como ha explicado, el ambiente actual de las relaciones entre Ankara y Bruselas es "positivo". "Ahora hay que decidir si damos pasos o no. Ahora hay una oportunidad muy buena para avanzar, avanzar sobre el régimen sin visados (para los ciudadanos de Turquía) está en nuestras manos", ha afirmado.



"Estamos de acuerdo con la UE sobre la renovación del acuerdo migratorio", ha expresado antes de matizar que "los obstáculos políticos deben ser levantados". "No hay que perder tiempo, (queremos) que la UE de por fin el paso", ha subrayado.



En relación con las disputas con Grecia, Cavusoglu ha acusado a la UE de "actuar completamente en contra de Ankara" a pesar de verse expuesta a "contradecir sus propios valores".