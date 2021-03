Tenis.-Nadal renuncia al Masters 1.000 de Miami para recuperarse "por completo" para la temporada de tierra batida

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha anunciado este martes su decisión de no participar en el torneo de Miami, primer Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, para recuperarse "por completo" para poder iniciar al cien por cien la temporada de tierra batida en Europa.



"Estoy triste de anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo. Necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa", confirmó este martes en su cuenta oficial de la red social Twitter.



El balear, actualmente número tres del mundo, no podrá luchar por su primer título en Miami, donde ha alcanzado cinco veces la final; en 2005 cayó ante el suizo Roger Federer, su verdugo también en la final de 2017, mientras que el serbio Novak Djokovic le derrotó en 2011 y 2014 y el ruso Nikolay Davydenko en 2008.



Además, el de Manacor mandó un cariñoso recuerdo para la comunidad hispanohablante de la ciudad estadounidense. "Hago una mención especial para mis seguidores en los Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de Florida, que siempre me brinda un gran apoyo", concluyó.



Nadal no compite desde el pasado Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, donde cayó eliminado en cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas (3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5).



La temporada de tierra batida en el Viejo Continente arrancará con el torneo de Marbella, de categoría ATP 250, el próximo 5 de abril, mientras que el día 12 arrancará el Masters 1.000 de Montecarlo y el 19, el Barcelona Open Banc Sabadell-68º Trofeo Conde de Godó.