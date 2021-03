St. Patrick's Day, la excusa perfecta para celebrar la amistad

11/12/2020 El 17 de marzo se celebra St. Patrick's Day y qué mejor que celebrarlo con una buena cerveza EUROPA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD IRLANDA CORTESÍA GUINNESS



Según una encuesta realizada por Guinness a consumidores españoles, el 93% elige el 17 de marzo, St. Patrick's Day, para celebrar la amistad. Para festejar esta fecha, la popular marca de cerveza negra lanza una campaña digital y sorteará cerveza gratis durante un año



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de un año en el que no hemos podido reunirnos con amigos y seres queridos tanto como nos gustaría, ahora es más importante que nunca celebrar la amistad. Se acerca el 17 de marzo, fecha en el que tiene lugar St. Patrick's Day y Guinness anima a todo el mundo a festejar esta ocasión tan especial con una buena cerveza y en la mejor compañía, ya sea en casa con tu familia o de manera virtual con todos tus amigos. ¿No crees que es la excusa ideal para celebrar?



Esta fecha dedicada a San Patricio, el patrón de Irlanda, es la celebración irlandesa más famosa del mundo, una ocasión para rendir tributo a la cultura y el patrimonio del país y que es celebrada hoy en día en cualquier rincón. Nació en 1903 y se ha convertido en una fiesta universal que se abre a todos, transformándose en un festejo popular con el que unirse a los amigos y conectar con los demás.



Este año, Guinness ha realizado una encuesta para conocer la opinión de sus consumidores españoles acerca de St. Patrick's Day. De ella se desprende que para un 97% siempre hay un motivo para celebrar la amistad y, en concreto, un 93% señala este día como excusa perfecta para celebrar con amigos tanto fuera como en casa.



St. Patrick's Day en España



Pero, ¿cómo se celebra este día en España? Sin duda, una Guinness es un verdadero "must". El 65% asegura que la cerveza es la mejor opción para disfrutar de cualquier celebración y pasar un buen rato con amigos y, en concreto, 7 de cada 10 consumidores españoles encuestados relaciona la cerveza Guinness con St. Patrick's Day. Además, a un 75% de los encuestados que no han participado nunca en esta fiesta le gustaría celebrarla y conocer más sobre ella.



De la encuesta se extraen otros datos relevantes sobre los hábitos de consumo en la nueva normalidad, destacando que un 91% consumidores españoles elige las terrazas y sus propias casas como los lugares perfectos para celebrar.



¿Y cómo celebramos St. Patrick's Day en 2021?



Con motivo de esta fecha señalada, del 15 al 31 de marzo Guinness lanzará una campaña digital en su cuenta de Instagram @guinness_spain para animar a los consumidores a vivir St. Patrick*s Day y celebrar la amistad, premiando a sus seguidores de una forma muy especial.



El ganador de este concurso podrá disfrutar de cerveza Guinness gratuita durante un año, hasta un total de 365 latas con las que podrá disfrutar - siempre de forma responsable - de grandes momentos. Sí, sí, has oído bien. Durante un año, podrás convertir a Guinness en tu aliado perfecto para que te acompañe en cualquier ocasión especial.



Además, en su perfil de Youtube ofrecerá una experiencia musical muy especial de la mano del cantante irlandés Niall Horan junto con el chef y DJ Marcus O'Laoire.