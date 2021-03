Rusia.- Rusia amenaza con bloquear el acceso a Twitter durante una semana si no retira "contenido ilegal"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Rusia han amenazado este martes con bloquear el acceso a Twitter durante una semana si la plataforma no retira el "contenido ilegal", incluidos contenidos de pornografía infantil o que incitan al suicidio y el consumo de drogas.



Vadim Subbotin, vicepresidente del regulador ruso de medios, Roskomnadzor, ha matizado que si Twitter continúa "sin reaccionar ante las demandas" del Gobierno y no procede a retirar el contenido ilegal de la plataforma, su acceso "podría ser bloqueado en el próximo mes".



Según informaciones de la agencia de noticias TASS, Moscú ha acusado a la red social de ignorar unas 3.100 peticiones presentadas desde 2017 para que retire numeroso contenido de su plataforma.



Sin embargo, voces críticas han alertado de que podría tratarse de un movimiento de las autoridades para "censurar" y socavar la libertad de expresión y opinión. "De repente nos vemos en un país donde Internet se bloquea", ha lamentado por su parte Kira Yarmish, portavoz del opositor ruso Alexei Navalni, que se encuentra en prisión.



El pasado 10 de marzo, las autoridades anunciaron que ralentizarían la conexión de Twitter hasta que retire este tipo de contenidos, una decisión que ha sido defendida por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha expresado que "no hay deseo alguno de bloquear, pero las medidas para obligar a las compañías a respetar las leyes están justificadas".



Así, ha apuntado que la población rusa debe tener acceso a los recursos de Internet, pero ha hecho hincapié en la necesidad de que las empresas que ofrecen estos servicios "actúen dentro del marco legal y cumplan las leyes y las órdenes legítimas de las autoridades rusas en el territorio de Rusia".