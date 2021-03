Recomiendan el uso de la vacuna de AstraZeneca en Canadá a los mayores de 65 años

Canadá ha concedido hasta el momento autorización para uso de emergencia a las vacunas contra la covid-19 de los laboratorios Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen. EFE/Joe Giddens/Archivo

Toronto (Canadá), 16 mar (EFE).- El comité sanitario que asesora al Gobierno de Canadá recomendó este martes la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca para personas mayores de 65 años de edad, ya que no han encontrado pruebas de que tenga un efecto negativo a quienes se les ha administrado.

El Comité Asesor Nacional en Inmunización de Canadá (NACI, por sus siglas en inglés) emitió esta recomendación para los mayores de 65 años, ya que hasta el momento solo aconsejaba esta vacuna para personas de entre 18 y 64 años de edad.

La presidenta de NACI, Caroline Quach, explicó durante una rueda de prensa que esta decisión es consecuencia de que ahora existe más información "real" sobre el suero de AstraZeneca.

"Cuando emitimos la recomendación el 1 de marzo solo había un estudio sobre su eficacia con datos del mundo real", declaró Quach, que agregó que ahora hay dos estudios más realizados en el Reino Unido que demuestran que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz entre la población de mayor edad.

NACI también aconsejó el uso prioritario de las vacunas de Pfizer y Moderna, que utilizan la técnica de ARN mensajero, para lograr la inmunización entre personas de avanzada edad y con factores de riesgo porque en estos momentos los datos señalan que son más efectivas.

Después del anuncio de NACI, la doctora Theresa Tam, directora médica de Canadá, afirmó durante una rueda de prensa que no existe ninguna prueba que señale que el producto de AstraZeneca cause efectos negativos.

Las declaraciones de Tam y la recomendación de NACI se producen al mismo tiempo que varios países europeos han suspendido la utilización de la vacuna de AstraZeneca ante la posibilidad de que provoque la aparición de trombos en algunos casos.

Tam subrayó que el Ministerio de Sanidad de Canadá es consciente de las informaciones procedentes de Europa sobre graves efectos detectados tras el uso de la vacuna de AstraZeneca: Aun así, "quiero reasegurar a los canadienses que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos", dijo Tam, quien también cuestionó que el medicamento haya causado "las reacciones observadas".

Las autoridades médicas canadienses han indicado que las vacunas de AstraZeneca utilizadas en Canadá están siendo producidas por el Instituto Serum de India, que las fabrica bajo condiciones diferentes a la de los lotes utilizados en Europa.

Una encuesta dada a conocer hoy por la empresa Leger apunta que un 25 % de los canadienses no ha recibido todavía la vacuna, mientras que un 21 % de los estadounidenses va a esperar a inmunizarse hasta que la vacuna que desean esté disponible.

Canadá ha concedido hasta el momento autorización para uso de emergencia a los preparados de Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen; y EE.UU. ha dado luz verde a los de Moderna, Pfizer y Johnson&Johnson.

De acuerdo con ese sondeo, un 51 % de los canadienses y un 30 % de los estadounidenses están dispuestos a vacunarse con la primera vacuna disponible.

La encuesta, realizada entre el 12 y el 14 de marzo con entrevistas a 1.512 canadienses y 1.003 estadounidenses, tienen un margen de error del 2,5 % para el sondeo de Canadá y un 3,09 % para el estadounidense.