Primeras palabras de Mabel Lozano tras ganar el Goya a Mejor Cortometraje Documental

MADRID, 16 (CHANCE)



Feliz tras ganar el Goya al Mejor Cortometraje Documental y reiterando su lucha contra la discriminación de la mujer en cualquiera de sus vertientes, Mabel Lozano ha reaparecido este martes en un acto de la Fundación Once sobre "Empoderamiento y emprendimiento", que pone el foco en las recuperación de las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género.



Recuperada del cáncer que padeció hace un año, y con numerosos proyectos profesionales, la actriz y directora nos ha contado cómo está con el reconocimiento a su labor tras haber logrado un "cabezón".



- CHANCE: Buenos días, cuéntanos



- MABEL: Bueno, es que esta mañana vamos a hablar de la importancia de la capacitación y del empleo en mujeres con discapacidades intelectuales porque si no lo que las hace es muy vulnerables y nos las encontramos en la trata.



- CH: Quería darte la enhorabuena... Un enorme éxito. ¿Cómo estáis viviendo todavía la resaca?



- MABEL: Muchas gracias. Pues feliz, muy contenta por el altavoz que tiene el cine. Lo bueno que tiene el cine es que esto se triplica y estamos hablando de trata, de explotación sexual y estamos hablando de que si una mujer es valiente y denuncia es asesinada. Eso pasa en nuestro país, un país garantista, un país del bienestar, un país donde una mujer víctima de trata denuncia como testigo protegido y es asesinada en una calle en España. Entonces estamos hablando de cosas muy serias y estamos con esto también lanzando el mensaje de que muchos chavales que consumen sexo de pago no saben lo que hay detrás. Para ellos es ocio, divertimento y detrás está la explotación, detrás hay muchas mujeres que vienen en busca de una oportunidad y que cuando son valientes y denuncian al explotador don asesinadas. Entonces el cine tiene ese poder maravilloso de amplificar el mensaje que nos permite llegar a los políticos y tirarles de las orejas. Legislen señores, legislen. Y también para educar* Entonces estoy muy contenta y felicísima y como visteis mi perro también se puso muy contento porque mis hijos gritaron lógicamente y nada, maravilloso.



- CH: Una gala atípica pero estuviste con la familia...



- MABEL: Yo estaba haciendo hasta la cena incluso. Estaba haciendo la cena, tomándome algo... tomándome algo como agüita porque en un momento yo tenía que hablar o no hablar y estar ahí. Pero bueno, esto no es discutible, esto es lo que hay. Entonces la realidad es que se está muriendo mucha gente por el covid, entonces no es el momento para tirar las campanas al aire, es un momento para ser cauto, seguir apoyando la cultura, seguir apoyando el cine pero yo creo que como se hizo fue un esfuerzo maravilloso. Todo el mundo dijo que no iba a salir bien como pasó con los Grammy pero los españoles como lo hicieron. La gente de la Academia y de Mediapro fueron maravillosos. Ya habrá otro momento de disfrutarlo de otra manera todos y todas.



- CH: Muy críticos con Victoria Abril por su decisión de recibir el premio sin mascarilla



- MABEL: No voy a juzgar a nadie, no soy quien para juzgar a nadie. Lo que sí está claro son los números de las personas que están muriendo. Entonces no es una cuestión de lo que yo opine, si no por respeto a los demás. Mi madre tiene 80 años, yo no quiero que le pase nada, entonces por respeto a mi madre tengo a mis hijos de 19 años que tienen clarísimo la importancia de cuidar a su abuela. Entonces no es tanto lo que yo opine o deje de opinar o lo que ella opine o deje de opinar sino que uno tiene que respetar las decisiones porque insisto, los números están ahí, no es baladí. Hay tanta gente que está muriendo, tanta gente que encima es la gente más mayor, la gente más vulnerable* Cuidemos a las personas. Esto no es una "plandemia" esto es una terrible pandemia mundial en la que es muy importante cuidarnos. No es que yo me ponga la mascarilla para cuidarme a mí, la llevo puesta para cuidarte a ti también que eso es lo más importante.



- CH: Para acabar, ¿el altercado que tuvo Niamja Nimri cuando volvió de los Goya a ti que te pareció?



- MABEL: No lo sé, no tengo ni idea. Muchísimas gracias. No lo sé. Es que es verdad, no tengo ni idea