Paula Echevarría adelanta la tendencia "marinera" de la primavera con un vestido low cost para copiar

MADRID, 16 (CHANCE)



Paula Echevarría apura los días para el nacimiento de su hijo Miguel, que tendrá lugar a principios de abril y que la actriz espera ilusionada y expectante. Preparando todo para la llegada de su pequeño e inmersa en las obras de la habitación del bebé - que comenzaba este fin de semana y que poco a poco irá compartiendo con todos sus seguidores - la asturiana continúa presumiendo de barriguita con algunos looks tan ideales como fáciles de imitar.



Y es que convertida en la reina de la moda "low cost", Paula ha encontrado en las firmas más asequibles los modelos perfectos para seguir destilando elegancia y buen gusto, sin renunciar a la comodidad, pese a su avanzado embarazo. Desterrando las viejas creencias de que no hay ropa "buena, bonita y barata" para las embarazadas, la protagonista de "Velvet" nos regala, casi a diario, looks para copiar estés o no esperando un bebé.



Esta mañana, y feliz porque quedan 4 días para la primavera, Paula ha vuelto a presumir tanto de piernas como de bronceado con un outfit fresquito, cómodo y perfecto para una mañana de recados como las que ella suele afrontar en su día a día.



Un look con gorra, gafas de sol y zapatillas deportivas en el que el gran protagonista es su vestido, una sudadera de felpa oversize de rayas en azul marino y blanco de Stradivarius, que la ha convertido en una "marinera" ideal. Tan amplia como para acoger una barriga de ocho meses de embarazo, pero adaptable a cualquier tipo de cuerpo, lo mejor de esta sudadera-vestido es el precio, ya que cuesta sólo 15.95 euros. Otro auténtico chollo para incorporar a nuestro armario esta primavera y que todavía podemos encontrar en la página web de la marca española en todas las tallas.