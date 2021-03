Norwegian extiende la suspensión de sus cruceros hasta el 30 de junio

EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN/Archivo

Miami, 16 mar (EFE).- La compañía de cruceros estadounidense Norwegian informó este martes que alargará la suspensión de sus operaciones hasta el próximo 30 de junio cuando se cumple este mes un año de la parálisis de la industria naviera debido a la pandemia de la covid-19

"La suspensión incluye todos los viajes de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Cruceros Regent Seven Seas con fechas de embarque hasta el 30 de junio", detalló la compañía en un comunicado.

La empresa, con sede en Miami, agregó que continúa trabajando con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés) para cumplir con las condiciones que impuso desde 2020 para autorizar la reanudación de las actividades de la industria naviera.

El pasado 30 de octubre, los CDC levantaron la prohibición a la navegación de cruceros en puertos del país después de casi ocho meses de parálisis debido a la pandemia, pero la apertura será condicionada y escalonada.

"A medida que trabajamos en nuestro plan de regreso al servicio para cumplir con estos requisitos, continuaremos las asociaciones con las autoridades nacionales e internacionales, incluido el CDC, para trazar un camino a seguir", detalló un portavoz de Norwegian.

Según los CDC, los pasajeros de cruceros corren un mayor riesgo de propagación de enfermedades infecciosas de persona a persona, incluida la covid-19, enfermedad que ha ocasionado la muerte de más de 535.000 personas en Estados Unidos.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés) señala que la actividad de los cruceros respalda a más de 1,17 millones de puestos de trabajo en una amplia variedad de industrias y sectores en el mundo.

La CLIA, que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, lamenta que los impactos de la pandemia se estén sintiendo en esta vasta comunidad, con hasta 2.500 trabajos perdidos cada día que los cruceros no están operando.

Norwegian opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, con una flota de 28 barcos con aproximadamente 59.150 lugares de embarque y más de 490 destinos en todo el mundo. La Compañía tiene nueve barcos adicionales programados para entrega hasta 2027.