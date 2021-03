Muriel, impactado por la técnica y serenidad mostrada por el Real Madrid

El defensa francés del Real Madrid, Raphael Varane pelea un balón con el delantero colombiano del Atalanta Luis Muriel (detrás), durante el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que disputaron en el estadio Alfredo di Stéfano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín.

Madrid, 16 mar (EFE).- El colombiano Luis Muriel, quien marcó el único gol del Atalanta en la derrota 1-3 sufrida contra el Real Madrid que decretó la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones, aseguró que lo que más le impactó fue la técnica de los jugadores madridistas y su serenidad pese a la importancia del duelo.

"Del Madrid seguro que me impactó su capacidad de jugar incluso cuando presionábamos fuerte. Siempre combinaban bien, lograban salir de nuestra presión de forma fácil. Esto es lo que se me quedó en la mente. Además, es un equipo que juega una eliminatoria como claro favorito, que en caso de derrota tendría muchos problemas, y que haya jugado con esa serenidad me impresionó", dijo Muriel al acabar el partido, en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".

El delantero colombiano, que anotó una excelente falta directa en el estadio Alfredo Di Stéfano, reconoció que se despide de la Copa de Europa con muchos remordimientos.

"El disgusto es grande, hasta el primer gol estábamos haciendo el partido que queríamos. Ese gol nos quitó convicción", dijo, al referirse a la diana del 1-0 del Madrid, obra del francés Karim Benzema a pase del croata Luka Modric tras un grave pase equivocado del meta Marco Sportiello.