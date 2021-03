México dice que va "muy bien" la negociación con Biden para adquirir vacunas

AME1244. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 07/07/2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez

México, 16 mar (EFE).- El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este martes que "va muy bien" la negociación con el Gobierno de Estados Unidos para adquirir vacunas de AstraZeneca producidas en ese país.

"La negociación con Estados Unidos que se derivó de la conversación con el presidente (Joe) Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que esté terminado", expresó el canciller en conferencia de prensa.

Ebrard dijo que México solicitó a Estados Unidos "el mayor número posible" de vacunas y aseguró que obtendrá una respuesta definitiva el próximo viernes, cuando se dará a conocer los detalles de la negociación.

"Diría yo que tenemos un buen avance", expresó junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la reunión virtual que mantuvieron el pasado 1 de marzo, López Obrador solicitó a Biden que México tuviera acceso a vacunas producidas en Estados Unidos, pues hasta ahora solo recibe fármacos de Europa, China y la India.

El epidemiólogo responsable de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, confirmó este lunes que México pidió a Estados Unidos vacunas de la firma británica AstraZeneca producidas en este país.

El funcionario dijo que "la negociación fue exitosa" para obtener más vacunas de AstraZeneca, cuyo uso no ha sido autorizado todavía por las autoridades de Estados Unidos.

El canciller no hizo mención este martes al freno de varios países al uso de AstraZeneca por casos de tromboembolismo reportados tras su vacunación.

México ha recibido hasta el momento 6,4 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V, y ha aplicado 4,4 millones.

Han sido vacunados con la primera dosis 828.000 trabajadores saniotarios, 2,9 millones de adultos amyores de 60 años y 17.000 maestros.

México acumula 194.944 muertes y 2.167.729 contagios por coronavirus, siendo el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil.