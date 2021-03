¿Madera o vidrio? Elegir la tabla de cortar

ILUSTRACIÓN - Las tablas de madera tienen la ventaja de que no desafilan los cuchillos, pero no son aptas para colocarlas en el lavavajillas. Foto: Christin Klose/dpa

En las tablas de cortar se trocea la fruta, se corta el pan o se pican hierbas aromáticas. Pero los expertos indican que sería bueno contar con al menos una tabla adicional en la cocina si también se manipulan alimentos de origen animal. En general, una tabla de cortar debe ser fácil de limpiar y antideslizante. Por razones de higiene, para la carne o el pescado se debe utilizar una tabla de cortar separada con una ranura para el líquido que se puede llegar a desprender, según se indica desde el Centro Federal alemán de Nutrición. Dependiendo del material, las tablas tienen diferentes propiedades. - Madera: las tablas de madera son estéticamente las mejores y no estropean el filo del cuchillo. Sin embargo, con el tiempo se desarrollan muescas, en las que los gérmenes pueden multiplicarse. Otro inconveniente es que la madera no es apta para el lavavajillas. Después de su uso, la tabla debe fregarse y enjuagarse a fondo. A continuación, hay que dejarla secar bien. - Plástico: este material es especialmente adecuado para cortar frutas y verduras, pero también carne y pescado. Estas tablas, que resultan económicas, se pueden lavar en el lavavajillas y tampoco estropean el filo del cuchillo, pero se rayan con bastante rapidez y deben ser sustituidas. - Vidrio: gracias a su superficie dura y no porosa, no se producen mellas al cortar, lo que también evita que se instalen los gérmenes. La limpieza tampoco es problemática. La desventaja es que los cuchillos se desafilan más rápidamente. - Piedra: la superficie es tan dura como el cristal, pero no es tan fácil de limpiar. Las tablas de mármol, por ejemplo, deben aclararse a mano, ya que de lo contrario el material se hincha en el lavavajillas y se vuelve porosa. dpa