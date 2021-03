Los Lakers suplen la baja de Gasol con un vendaval ofensivo ante los Warriors

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Los Angeles Lakers, que por cuarto partido consecutivo no contaron con Marc Gasol por el protocolo del coronavirus, se lucieron hoy ante los Golden State Warriors (97-128) con un vendaval ofensivo que destrozó a los de Steph Curry.

LeBron James consiguió un triple-doble (22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) como parte de un ataque sobrado de recursos: 27 puntos de Montrezl Harrell, 18 de Talen Horton-Tucker, 17 de Kyle Kuzma y 14 de Kentavious Caldwell-Pope.

Los angelinos disfrutaron además de un fabuloso acierto de cara al aro con un 63 % en tiros de campo (49 de 78) y un 41 % en triples (11 de 27).

El esfuerzo coral de los de púrpura y oro tuvo aún más mérito si se tiene en cuenta el abultado informe de bajas con el que aterrizaron hoy en San Francisco (EE.UU.).

Ahí aparecían los lesionados Anthony Davis, Alex Caruso y Jared Dudley además de Marc Gasol y Kostas Antetokounmpo, que se encuentran ambos de baja por el protocolo del coronavirus.

Pero los Lakers gobernaron el duelo ante los Warriors con mano firme y sin ninguna duda: a finales del segundo cuarto ya acariciaban los 20 puntos de ventaja y en el último parcial superaron los 30 puntos de diferencia a favor sin grandes problemas.

En unos Warriors completamente sobrepasados y sin respuesta, Curry fue el único que plantó batalla con 27 puntos (15 de ellos solo en el primer cuarto).

Tras el parón del All-Star, los Lakers han ganado dos partidos consecutivos: el de hoy frente a los Warriors y el del pasado viernes ante los Indiana Pacers.

Los actuales campeones de la NBA presentan ahora un balance de 26 victorias y 13 derrotas y están muy cerca del segundo puesto en la Conferencia Oeste, ahora en manos de los Phoenix Suns (26-12).

Por su parte, los Warriors continúan fuera de los puestos de play-off en el Oeste con 20 victorias y 20 derrotas.

SIN NOVEDADES DE GASOL

Por culpa del protocolo del coronavirus, Marc Gasol se perdió los dos últimos encuentros en los Lakers (dos derrotas seguidas) antes del descanso por el ecuador de la temporada y tampoco regresó el viernes ante los Pacers.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, explicó hoy que el español tampoco jugará el martes frente a los Minnesota Timberwolves.

"No va a jugar estos dos partidos (Warriors y Wolves). No estoy seguro después de eso, pero depende del protocolo a partir de ahí", detalló a los medios de comunicación antes del encuentro.

Gasol, que se incorporó a los Lakers esta temporada, ha sido el pívot titular de los angelinos en su intento por repetir el anillo de la NBA que lograron en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).

El pívot promedia 4,8 puntos (40,3 % en tiros de campo, 36,5 % en triples), 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,3 tapones en 20 minutos por partido.

Aunque se trata de sus peores números en su trayectoria en la NBA, el técnico Frank Vogel ha respaldado una y otra vez a Gasol asegurando que con su fichaje no buscaban puntos en ataque sino inteligencia en la distribución de la ofensiva, capacidad de pase desde el poste, y veteranía y solidez en defensa.

Los Lakers no solo han sufrido la baja del Gasol en las últimas semanas sino que tampoco han podido contar con el lesionado Anthony Davis, que es su gran referencia en el juego interior.