Lopetegui recuerda que el Elche les "superó ampliamente en su campo"

Sevilla, 16 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, declaró este martes que espera, el miércoles ante el Elche en el Sánchez Pizjuán, un "partido complejo" frente a "un rival que está haciendo las cosas bien y que superó ampliamente" a los sevillistas "en su campo" hace sólo diez días en el encuentro de la vigésima sexta jornada que acabó 2-1.

Lopetegui advirtió, en su comparecencia previa a este partido, aplazado en su día de la segunda jornada de LaLiga, que, en este tramo final de la temporada, "todos los equipos luchan por algo", por lo que cada victoria "va a ser una conquista".

Resaltó que el Sevilla afrontará el duelo con "dos bajas por sanción -Diego Carlos y Joan Jordán- y algunas más por temas físicos", pero no se detuvo en lamentos porque "el contexto nunca lo puedes cambiar, debes adaptarte".

El técnico vasco confesó que ni él ni "nadie esperaba estas circunstancias por la acumulación de partidos en dos meses menos de competición" debido al inicio tardío del curso, por lo que cree que "la respuesta del equipo es digna de alabar" aunque "queda mucho por delante" porque "el partido más importante siempre es el siguiente".

Julen Lopetegui explicó semejante idea al argumentar que, por bien que esté clasificado su equipo ahora, "los objetivos se consiguen en mayo" y entiende que "lo único que ayuda a conseguir los objetivos es pensar en el siguiente partido".

El delantero marroquí Youssef En-Nesyri logró el domingo frente al Betis su vigésimo gol de la temporada -catorce en LaLiga y seis en la Liga de Campeones-, pero su entrenador no quiso centrar en él los elogios, ya que opinó que "es el equipo el que ayuda a que las individualidades rindan mejor".

El preparador guipuzcoano no celebra la convocatoria del defensa francés Jules Koundé para la Eurocopa Sub-21 pero asume que "las selecciones tiene el derecho de poder llevárselos" pese a que "la carga de partidos es la que es" y a él sólo le queda "cruzar los dedos para que regrese en las mejores condiciones".

Respecto a la primera convocatoria con la selección nacional absoluta de Bryan Gil, extremo zurdo del Sevilla cedido al Éibar, dijo que está "muy contento por él, pero ahora mismo es un jugador que pertenece a otro equipo" y se centra "únicamente en el partido de mañana".