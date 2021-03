Lodi y Saúl, al once de Londres en un entrenamiento sin Lemar

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez (d) durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda este martes para preparar el partido de vuelta de los octavos de final contra el Chelsea. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Majadahonda (Madrid), 16 mar (EFE).- El lateral brasileño Renan Lodi y el centrocampista Saúl Ñíguez apuntan al once titular del Atlético de Madrid en Londres, donde se enfrentará al Chelsea inglés mañana por un puesto en los cuartos de la Liga de Campeones, tras un último entrenamiento sin el francés Thomas Lemar.

Lodi, como lateral izquierdo en un esquema 4-4-2 del que se caería el central Mario Hermoso, y Saúl como centrocampista en lugar de Lemar, son las dos novedades con las que trabajó el conjunto rojiblanco en su última sesión antes de partir esta tarde a la capital británica, donde el miércoles aspira a remontar el 0-1 que recibió en la ida, jugada en Bucarest (Rumanía) por las restricciones fronterizas derivadas de la pandemia.

La única ausencia de la sesión fue Lemar, por segundo día consecutivo con sesión individual aunque no tiene lesión conocida. Sí retornó el uruguayo Lucas Torreira, el otro ausente en la sesión del lunes reintegrado al trabajo con el grupo.

Con la duda de si el interior galo podrá estar en la convocatoria, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone esbozó un once que, con Lodi y Saúl, mantiene la idea que trabajó la víspera, con el portugués Joao Félix como acompañante del uruguayo Luis Suárez en la delantera.

Por detrás de ellos estarán los centrocampistas Marcos Llorente, Jorge 'Koke' Resurrección, Saúl Ñíguez y el belga Yannick Carrasco; y la línea defensiva de cuatro incluirá como centrales al uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic, con el inglés Kieran Trippier como lateral derecho y Lodi por el izquierdo.

El Atlético viajará esta tarde a Londres, después de haber completado en su ciudad deportiva de Majadahonda, al oeste de Madrid, la sesión previa al partido, en lugar de hacerlo en Stamford Bridge, el escenario donde mañana a las 21.00 horas españolas (20.00 locales) aspira a remontar el 0-1 para volverse a situar entre los ocho mejores equipos del continente.