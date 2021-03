Llegan a Nicaragua las primeras vacunas contra la covid del mecanismo COVAX

Nicaragua está actualizando el equipamiento de la cadena de frío con la compra de 28 refrigeradoras, 21 dispositivos de monitoreo remoto de temperatura y 96 cajas frías, adquiridos a través de Unicef, que son ideales para comunidades remotas, indicó ese organismo. EFE/ Carlos Lemos/Archivo

Managua, 16 mar (EFE).- Nicaragua recibió este martes las primeras 135.000 dosis de vacuna contra la covid-19, de las 432.000 dosis que se recibirán en los próximos meses, enviadas a través del Mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Gavi, que garantiza medicamentos a países pobres, informó Unicef.

Las vacunas, que llegaron procedentes de la India, fueron recibidas en el aeropuerto internacional de Managua por la ministra nicaragüense de Salud, Martha Reyes, quien estuvo acompañada por la representante de la OPS/OMS, Ana Treasure, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Antero de Pina.

"Continuamos trabajando junto al Gobierno para apoyar su plan de vacunación y asegurar que las personas más vulnerables accedan a la inmunización y poder detener la pandemia", señaló el representante de Unicef, en una declaración escrita.

"Estas vacunas apoyarán los esfuerzos nacionales para prevenir hospitalizaciones y muertes, salvarán vidas, estabilizarán los sistemas de salud y contribuirán a impulsar el mejoramiento económico del país", dijo, por su lado, la representante de la OPS/OMS.

"Es importante mencionar que el estar vacunados no implicará olvidarnos de las medidas de precaución. En el futuro previsible tendremos que seguir usando mascarillas, manteniendo la distancia y evitando las aglomeraciones de personas", indicó Treasure.

Nicaragua está actualizando el equipamiento de la cadena de frío con la compra de 28 refrigeradoras, 21 dispositivos de monitoreo remoto de temperatura y 96 cajas frías, adquiridos a través de Unicef, que son ideales para comunidades remotas, indicó ese organismo.

SEGUNDO CARGAMENTO

El nuevo cargamento es el segundo más grande de vacunas contra la covid-19 que recibe Nicaragua, después de las 200.000 dosis, también de AstraZeneca, adquiridas por medio de Covax el pasado día 7.

En los primeros días de marzo, el Gobierno también informó de un lote de vacunas Sputnik V donadas por Rusia, con el que se inició la vacunación contra la covid-19 hace dos semanas, del cual no ha brindado detalles.

El primer grupo que las autoridades nicaragüenses establecieron como prioritario es el de los pacientes que necesitan hemodiálisis, y en esta semana se espera que se continúe con los que sufren problemas de en el corazón, y en las próximas continuarían con los que sufren cáncer, de acuerdo con el programa oficial.

El Gobierno de Nicaragua espera recibir un total de 2,6 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 a través del Mecanismo Covax y otros 3,8 millones de dosis de la Sputnik V, en lo que resta de 2021, con lo que podría abarcar a 48 % de la población, según cálculos del gremio médico.

Las autoridades nicaragüenses esperan contar con fórmulas de distintos proveedores para vacunar a los 6,5 millones de habitantes en un tiempo no definido.

Según datos oficiales, la pandemia de la covid-19 ha dejado 176 muertos y 6.602 casos confirmados.

No obstante, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 3.002 fallecidos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 13.237 casos sospechosos, que no puede dar por confirmados debido a que las pruebas PCR están centralizadas en la sede principal del Ministerio de Salud en Managua.

Un estudio de exceso de mortalidad realizado por el Comité Científico Multidisciplinario determinó que la pandemia de la covid-19 dejó entre 7.600 y 8.500 fallecidos hasta agosto pasado, último mes con datos actualizados del Gobierno.