La vista del recurso de Navalni por su envenenamiento seguirá el lunes

Moscú, 16 mar (EFE).- Un tribunal militar de Moscú declaró hoy un receso hasta el próximo lunes en la vista sobre el recurso presentado por el equipo del líder opositor Alexéi Nalvalni contra la negativa de la Fiscalía Militar a investigar su envenenamiento en agosto de 2020, dijeron a Efe fuentes judiciales.

Navalni, que actualmente cumple una pena de prisión en un centro penitenciario a unos cien kilómetros de Moscú que él ha calificado de "campo de concentración", no participó en la vista, aunque podía haberlo hecho por videoconferencia.

"Las conclusiones sobre la existencia o ausencia de indicios de un delito solo pueden hacerse como resultado de una investigación", recalcó este martes el letrado del opositor Viacheslav Guimadi, según la agencia Interfax.

Según la Fiscalía Militar, el recurso presentado por el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, en sus siglas en ruso), fundado por Navalni, debe ser desestimado, ya que no aporta ningún dato sobre el evenenamiento y, por tanto, la decisión de no investigar se ajusta a la ley.

Navalni fue condenado a 3 años y medio de cárcel por un antiguo caso de estafa y lavado de dinero, pero cumplirá sólo dos años y medio, ya que se le descuentan los diez meses que pasó en arresto domiciliario y el tiempo que estuvo en prisión preventiva desde su detención en Moscú el 17 de enero a su regreso de Alemania.

La condena de Navalni, que estuvo a punto de morir en agosto pasado envenenado con agente químico de uso militar según laboratorios occidentales, provocó a finales de enero multitudinarias protestas en todo el país, en las que fueron detenidas miles de personas y condenas internacionales.

El opositor acusa al presidente ruso, Vladímir Putin, de ordenar su asesinato al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).