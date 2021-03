Turistas disfrutan de la playa, el 19 de julio del 2020, en Varadero (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

San Juan, 16 mar (EFE).- La llegada de turistas al Caribe cayó un 65,5 % en 2020 en comparación con el año anterior, situación provocada por la covid-19, según datos de la Organización de Turismo del Caribe (OTC) divulgados este martes.

El Caribe recibió en el año 2020 cerca de 11 millones de turistas, frente a los 32 millones de visitas del año 2019, que se considera uno de los mejores de los últimos tiempos.

La información de la OTC subraya que en todo el Caribe el impacto de la covid-19 sobre la industria de los viajes y el turismo fue muy duro, particularmente en el período comprendido entre abril y mediados de junio, cuando literalmente no hubo actividad en algunos de los destinos de la región.

La consecuencia fueron hoteles y restaurantes vacíos, atracciones desiertas, fronteras cerradas, trabajadores despedidos y líneas de cruceros paralizadas.

Algunos destinos siguen cerrados a los visitantes, con un transporte aéreo limitado, principalmente para la repatriación de la población local y la carga.

Las líneas de cruceros que operan en el Caribe permanecen sin actividad debido a la prohibición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos.

A pesar de la drástica caída de visitantes, las cifras son mejores que la media mundial de descenso en la llegada de turistas del 73,9 % durante el mismo periodo.

La razón de que el Caribe no haya sufrido tanto puede deberse a que una parte importante de la temporada de invierno del Caribe (de enero a mediados de marzo de 2020) registró niveles medios de llegadas de turistas en comparación con 2019 y que la temporada principal (de verano) en otras regiones coincidió con el período en el que normalmente se produjeron muy pocos viajes internacionales en el área caribeña.

Desde mediados de marzo prácticamente nadie visitó el Caribe, hasta junio, cuando el sector empezó a reabrirse.

Respecto a los cruceros, se vieron favorecidos por los resultados de los tres primeros meses de 2020, en particular el mes de febrero, en el que se produjo un aumento del 4,2 %.

No obstante, el resultado global fue una caída del 72 % hasta los 8,5 millones de visitas de cruceros, si se compara con los 30 millones de visitas de 2019.

Se estima que en toda la región el gasto de los visitantes disminuyó entre un 60 y un 80 %, en consonancia con la disminución de las llegadas de estancias y cruceros.

Las previsiones son de un aumento del 20 % de las llegadas de turistas al Caribe en 2021, con un incremento similar del gasto de los visitantes, en comparación con 2020.