La estatua de un ídolo de Universitario es decapitada por el vandalismo de las barras bravas

En los últimos días se han registrado una serie de ataques vandálicos entre las barras bravas de los clubes peruanos de fútbol Universitario de Deportes y del Sporting Cristal. En la imagen un registro de aficionados del Sporting Cristal. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 16 mar (EFE).- Con la estatua decapitada de Teodoro 'Lolo' Fernández, el mayor ídolo de la historia de Universitario de Deportes, se ha saldado de momento el intercambio de ataques vandálicos que mantienen en los últimos días las barras bravas del equipo crema y del Sporting Cristal.

A la efigie de 'Lolo' Fernández que preside la entrada principal al Estadio Monumental de Lima le fue arrancada la cabeza por un grupo presuntamente de hinchas radicales de Sporting Cristal que se colaron en las instalaciones del estadio de Universitario.

La pieza de la estatua fue robada y exhibida como trofeo por los protagonistas de la provocadora y vandálica acción, a través de una serie de imágenes que se viralizaron el lunes por la noche en redes sociales.

Este hecho fue aparentemente una venganza por las pintadas realizadas por barras bravas de Universitario en el Alberto Gallardo, el estadio de Sporting Cristal, donde el conjunto crema jugó el pasado sábado su partido de la jornada inaugural de la nueva temporada de la liga peruana frente al Melgar (1-1).

Después de estos hechos, Universitario y Sporting Cristal condenaron "de manera categórica" en un comunicado conjunto "los actos de violencia sucedidos en los últimos días".

Los dos clubes aseguraron que los causantes fueron personas "totalmente" ajenas a sus instituciones que no representan sus valores.

"El fútbol no solo genera alegría, sino también lazos de amistad y sana competencia, aquella que a través de la historia hemos mostrado ambas instituciones, siendo rivales en la cancha y amigos fuera de ella", expusieron el comunicado.

También hicieron un llamado a la paz el portero José Carvallo y el centrocampista argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra, capitanes de la 'U' y Cristal, respectivamente.

"Quiero manifestar mi rechazo a todos los actos de violencia que se han dado en estos últimos días. El fútbol genera amistad, competencia y una alegría enorme a mucha gente. No queremos más violencia y pedimos que se paren inmediatamente este tipo de actos", aseveró Carvallo.

"Repudiamos estos actos violentos. Nosotros queremos mucha paz y estamos todos en conjunto para llevar esto adelante y que no se produzcan estos actos que no benefician a nadie, y menos al fútbol peruano", señaló Calcaterra.

El Sindicato de Futbolistas (Safap) tampoco se quedó callado antes estos hechos, por lo que condenó "cualquier acto de violencia" y realizó un llamamiento a la tolerancia y el respeto.

Para evitar que la tensión entre ambos lados vaya a mayores, este martes tanto el Monumental como el Alberto Gallardo amanecieron con resguardo policial alrededor de sus instalaciones.