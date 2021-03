Joven ecologista ugandesa acusa a Berlín de coartar su libertad de expresión

GRAF4600. MADRID, 06/12/2019.- La joven activista climática de 16 años Greta Thunberg (c), junto a la activista de Juventud por el Clima-Fridays for Future España Shari Crespi (i) y la compañera de FFF Uganda Vanessa Nakate durante la rueda de prensa que han ofrecido este viernes en la Casa Encendida de Madrid . EFE/Kiko Huesca

Berlín, 16 mar (EFE).- La joven activista ugandesa Vanessa Nakate, una de las caras del movimiento Fridays for Future, acusó este martes al Gobierno alemán de coartar su libertad de expresión en su intervención en un foro sobre energía y cambio climático.

Nakate aprovechó el tiempo que se le había asignado en el Diálogo de Transición Energética de Berlín, un acto organizado por los ministerios alemanes de Exteriores y Economía, para cargar contra los organizadores, a los que acusó de llamarla exclusivamente para "embellecer" la cita.

La activista, de 24 años, aseguró que los organizadores le habían recortado el tiempo de intervención en un tercio, que habían exigido ver el texto de su discurso antes de que tuviese lugar y que le habían instado a no acusar a ningún líder con nombre y apellido.

"Son los líderes los que han fallado en la crisis del cambio climático. No es acusar: es decir la verdad. ¿Por qué hay tanto miedo a oír la verdad?", aseguró Nakate en una breve intervención inmediatamente después de los ministros alemanes de Exteriores y Economía, Heiko Maas y Peter Altmaier.

"¿Los políticos también han tenido que enseñar sus textos?", se preguntó.

La activista ugandesa lamentó que muchos líderes políticos hablen de "emergencia" climática, pero luego no pasen a la acción: "Es hora de dejar de hablar y tratar esta crisis como una crisis".

El discurso de Nakate, que pidió dejar hablar a los activistas y a los científicos, cayó como un jarro de agua fría en el foro, pero el formato virtual del foro a causa de la pandemia evitó un confrontamiento directo entre la activista y sus anfitriones alemanes.

Cuando la activista terminó su intervención en remoto, la moderadora del acto recogió su discurso haciendo referencia a su demanda de ser escuchada -pero pasando por alto los mensajes más polémicos- e introdujo al siguiente participante.

El Diálogo de Transición Energética de Berlín es un foro donde se debate sobre energía y cambio climático. En esta edición participan, además de Maas y Altmaier, medio centenar de altos cargos.

Entre ellos, la secretaria general de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa; la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el enviado especial de EEUU para Cambio Climático, John Kerry.