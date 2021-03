Jordania.- HRW condena el encarcelamiento generalizado por deudas en Jordania, que "penaliza injustamente a los pobres"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido sobre la situación de encarcelamiento generalizado por deudas en Jordania, fruto de "una supervisión laxa y una red de seguridad débil" que "penalizan injustamente a los pobres".



Según un informe publicado por HRW sobre la situación, un "número alarmante" de jordanos terminan en prisión cada año únicamente por no pagar sus préstamos, un encarcelamiento que supone una "clara violación del derecho internacional de los Derechos Humanos que pocos países imponen".



En ausencia de una red de seguridad social adecuada, decenas de miles de jordanos se sienten obligados a pedir préstamos para cubrir los servicios públicos, los alimentos, las tasas escolares y las facturas médicas, explica la organización, y a menudo recurren a prestamistas informales no regulados.



En este contexto, "las autoridades jordanas deben reemplazar urgentemente las leyes que permiten el encarcelamiento por deudas con una legislación efectiva sobre quiebras personales y promulgar protecciones de seguridad social para apoyar a las personas indigentes", ha urgido la ONG.



Las autoridades "en lugar de ayudar a los necesitados, las autoridades los encarcelan", ha denunciado la investigadora sobre Oriente Próximo de HRW, Sara Kayyali, ya que la falta de pago incluso de las pequeñas deudas conlleva una pena de hasta 90 días de prisión por deuda y hasta un año por un cheque sin fondos, y cumplir las sentencias de prisión no resuelve la deuda.



Más de un cuarto de millón de jordanos enfrentan actualmente quejas por morosidad y según las estadísticas del Gobierno, ante el deterioro de la economía del país, el número de personas buscadas por encarcelamiento por deudas se ha multiplicado por diez en solo cuatro años, de 4.352 en 2015 a 43.624 en 2019.



El informe de Human Rights Watch refleja que "la ausencia de regulaciones y supervisión ha permitido la propagación de instrumentos de deuda informales y fácilmente abusados", mientras que los jueces "a menudo ordenan el encarcelamiento basándose únicamente en un pagaré, sin ver al prestatario ni brindar la oportunidad de disputar la deuda o montar una defensa aunque la ley lo requiera".



Además, el problema se ve agravado, en particular para las mujeres, por las muy altas tasas de interés de algunas instituciones de microfinanzas.



Por todo esto, "el Gobierno y el Parlamento deben reemplazar el artículo 22 de la Ley de Ejecución de Jordania", que permite el encarcelamiento de los prestatarios que no paguen sus deudas, con una legislación que instruya a los jueces a explorar alternativas, evaluar la capacidad de pago de los deudores y desarrollar calendarios de pago basados en las capacidades financieras del prestatario.



Así, la ley debe diferenciar claramente entre los que no pueden pagar y los que no están dispuestos a pagar, y tratar a los que cometen fraude en consecuencia, concluye HRW.