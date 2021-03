Israel.- Netanyahu asegura que hay cuatro acuerdos de paz "en camino" si gana las elecciones de Israel

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que hay cuatro nuevos acuerdos de paz "en camino" que espera materializar si consigue formar Gobierno tras las elecciones del próximo 23 de marzo en Israel.



Tras la normalización de relaciones diplomáticas con países como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin y Sudán, Netanyahu asegura que él "entrega paz por paz" y que, por ello "la gente" acude a su partido "porque saben que es verdad".



En una entrevista con el diario 'Yedioth Ahronot', el primer ministro israelí se ha mostrado confiado ante la posibilidad de poder formar Gobierno de nuevo.



"Mis encuestas dicen que tenemos suficiente (para formar Gobierno) y eso es bueno. Nuestros votantes reconocen la oportunidad histórica de tener un Gobierno de derechas estable bajo mi liderazgo que no confiará en (el líder de la oposición, Yair) Lapid o en rotaciones", ha asegurado Netanyahu mencionando a su principal opositor y al acuerdo alcanzado tras las elecciones anteriores con 'Azul y Blanco'.



Netanyahu se había comprometido a rotar el rol de primer ministro con el ministro de Defensa, Benny Gantz, del partido 'Azul y Blanco' después de 18 meses en el cargo. Sin embargo, las diferencias a la hora de aprobar el presupuesto propiciaron que la coalición se rompiera y la convocatoria electoral.



EL JUICIO POR CORRUPCIÓN Y LOS ÁRABES



El primer ministro ha prometido durante la entrevista que no habrá más confinamientos y ha rechazado que trasladar a 90.000 colonos de Cisjordania fuera de la región sea el "único modo de comprometerse con los palestinos de cara a la paz".



En la misma línea, Netanyahu ha descartado formar un Ejecutivo en el que estén presentes partidos árabes y ha asegurado que es un "sinsentido" decir que se ha puesto en contacto con el líder palestino Mahmud Abbas para solicitarle que pida el voto para él, ya que en su opinión "no lo necesita" y "solo quiere reemplazarle".



"Estableceremos un Gobierno fuerte de derecha que forje su propio camino y convierta a Israel en un poder internacional", ha asegurado.



Asimismo, ha insistido en que podrá dirigir el país durante sus juicios por presunta corrupción y en que aceptará la sentencia de la Justicia que le acusa de soborno, fraude y ruptura de confianza en tres procesos separados.