Isabel Pantoja ignora a la amiga a la que debe 75.000 euros y no se presenta al acto de conciliación

Recientemente salía a la luz Loli, una kioskera sevillana amiga de toda la vida de Isabel Pantoja que, durante la estancia en prisión de la tonadillera, no habría dudado en retirar del banco su plan de pensiones para ayudar a pagar la multa de la artista. 85.000 euros que suponían los ahorros de toda una vida y que Loli prestó a la cantante, convencida de que ésta se los devolvería.



Pero, 5 años después, esto no ha sucedido- solo le devolvieron 10.000 euros - y la kioskera, de 82 años y con importantes dificultades económicas, ha decidido emprender acciones legales después de que Isabel y Agustín hayan ignorado su desesperada petición.



Esta mañana tenía lugar en los juzgados de Chiclana de la Frontera el acto de conciliación entre Isabel Pantoja y Loli, un intento de la kioskera para llegar a un acuerdo con la que fuera su amiga y recuperar su dinero. Sin embargo, ni la tonadillera ni sus abogados se han presentado, dejando "plantada" a la mujer que le prestó los ahorros de toda una vida para que pudiese salir de prisión.



Loli, muy delicada de salud y con importantes problemas de movilidad, tampoco ha acudido al acto y ha dejado la negociación en manos de su abogado, que muy discreto, y tras comprobar que Isabel Pantoja argumentaba no haber recibido ninguna notificación para la conciliación, abandonaba el juzgado señalando que "no voy a hacer ningún tipo de declaración".



Esquivo, el letrado de Loli evitaba así dar detalles del asunto y, con la cabeza negaba que no ha habido acuerdo con la tonadillera para que devuelva 5 años después los 75.000 euros que debe a la que fue su gran amiga.