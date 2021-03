Honduras sigue sin los resultados de las elecciones del domingo de tres partidos

La aspirante a la coordinación general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) María Luisa Borjas (c) habla con la prensa a su llegada al Consejo Nacional Electoral (CNE) para denunciar irregularidades electorales hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 16 mar (EFE).- A dos días de los comicios primarios o internos que celebraron tres partidos políticos de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado a conocer ni un resultado, ni ninguna explicación sobre las razones por las que no lo hizo el lunes, como lo anunció su presidenta, Ana Paola Hall.

Los comicios se celebraron con mucha participación de votantes, según observadores nacionales e internacionales, pese a la pandemia de la covid-19, que ha tenido una alta incidencia desde enero, y otros problemas.

Además, hubo problemas con muchos jóvenes que por primera vez votarían, debido a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) no les entregó a tiempo su carné de identidad, lo mismo que en el CNE, por culpa de una clase política que no pudo, en los últimos cuatro años, impulsar reformas electorales recomendadas por organismos internacionales.

ROBO DE DISCO DURO Y CORTE DE INTERNET ANTES DE ESCANEAR ACTAS

La incertidumbre ha venido aumentando entre los hondureños que, aunque ya sabían que los resultados preliminares de los comicios se conocerían en el transcurso de la semana, por un lento proceso de verificación de las actas electorales, ahora reclaman porque el CNE ha demorado tanto los primeros resultados.

Además, hoy trascendió en medios locales de prensa que se registró el robo de un disco duro de almacenamiento de información electoral, y que fue cortado el servicio de Internet en el centro principal del CNE en Tegucigalpa, sobre lo que tampoco ha informado el ente electoral.

"Se robaron el disco duro del escáner de actas del @CneHonduras y cortaron los anillos de fibra óptica. A más de 40 horas del cierre de las MER (Mesas Electorales Receptoras) ocurre esto", indicó Carlos Eduardo Reina, uno de los aspirantes que buscó la candidatura presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), en la red social Twitter.

Añadió que "encuestas sembraron una matriz de cómo quedaron las elecciones y ni un voto se ha contado".

El CNE no ha confirmado, ni desmentido, la denuncia hecha por Reina.

En las elecciones, previas a las generales del 28 de noviembre, participaron el gobernante Partido Nacional, con dos aspirantes; Libre, primera fuerza de oposición, con cuatro, y Liberal, segunda, con tres.

La incertidumbre va en aumento por la situación que vive el Partido Liberal, en el que desde el domingo, a partir de resultados a boca de urna, difundidos por medios locales de prensa, sobre los que con anticipación el CNE advirtió que no serían reconocidos como oficiales, dos de los aspirantes a la candidatura presidencial desde el domingo se proclamaron ganadores, Luis Zelaya y Yani Rosenthal.

Zelaya solicitó el lunes, en una carta dirigida al CNE la revisión de todas las actas (mas de 7.000) para definir al candidato presidencial, y que si perdía lo iba a reconocer, aunque reiteró que supera por amplia ventaja a Rosenthal, quien ha advertido que no permitirá que le arrebaten el triunfo, porque el ganador es él, admitiendo que el resultado oficial será el del CNE.

AMENAZAS DE JUDÍOS DESDE ESTADOS UNIDOS

Luis Zelaya también denunció supuestas amenazas de judíos que viven en Nueva York, que serían afines a Yani Rosenthal, quien es descendiente de una familia judía y en agosto de 2020 regresó de Estados Unidos, donde cumplió una condena de tres años por lavado de activos ligados al narcotráfico.

"Espero que aprendas de esta lección que con nosotros los judíos de Nueva York nadie se mete y sale airoso! Al principio te recordé, avisé y recomendé que pararas tus ataques de odio contra Yani!!! Espero que aprendas a ser humilde y aceptes tu derrota", señala uno de los mensajes que Zelaya ha hecho trascender.

Los mensajes, a través de Whatsapp, según la denuncia de Zelaya, fueron enviados desde un número con código de Estados Unidos que también difundió.

En rueda de prensa, Zelaya dijo hoy que el reclamo que hace de los resultados del domingo no es por el candidato de un partido, sino que "es una lucha por nuestra democracia".

"Le digo a Honduras, que si se roban las elecciones primarias, se roban las elecciones generales (de noviembre), lo que no podemos permitir", recalcó.

EXOFICIAL DE POLICÍA DICE ES NUEVA COORDINADORA GENERAL DE LIBRE

En Libre no hay objeción a la candidatura presidencial, la que según los resultados a boca de urna la ganó holgadamente Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 y es el coordinador general de ese instituto político.

Los otros tres contendientes que tuvo Xiomara Castro, aunque reconocen que ganó, consideran que ellos quizá obtuvieron más votos, pero que no pueden decir más por la demora del CNE en dar los resultados.

Además, hoy, la exoficial de Policía con estudios en Chile, María Luisa Borjas, integrante de Libre, afirmó que ella ha sido electa como la nueva coordinadora de ese partido, en sustitución de Manuel Zelaya, quien respondió que sigue al frente del partido porque obtuvo mayoría.

"En las actas escrutadas tengo el 85 % de votación a favor, de las 8 corrientes que me apoyaron para la coordinación General de @PartidoLibre", indicó Zelaya.

Diferente es la situación en el Partido Nacional, en la que el ganador, según las encuestas a boca de urna, fue el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, quien tuvo como contendiente al presidente del Parlamento, Mauricio Oliva.

Asfura ha dicho que desde el lunes el Partido Nacional "es uno solo" y que "no hay nada que celebrar", mientras que Mauricio se ha llamado a silencio.

Honduras retornó a la democracia en 1980 y desde entonces varias de las elecciones generales, cada cuatro años, han sido salpicadas por denuncias de fraude, principalmente las dos últimas, de 2013 y 2017, en las que el ganador fue el actual presidente, Juan Orlando Hernández, según denuncias de las principales fuerzas de oposición.